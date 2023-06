L’employé de Google qui a aidé Edward Snowden à Hong Kong

Etôt le matin du 10 juin 2013, heure de Hong Kong, le journaliste Glenn Greenwald et la cinéaste Laura Poitras ont publié sur le site du Guardian une vidéo révélant l’identité du lanceur d’alerte de la NSA à l’origine d’une des fuites les plus accablantes de l’histoire moderne. Cela commençait : « Je m’appelle Ed Snowden. »

William Fitzgerald, alors employé politique de 27 ans chez Google, savait qu’il voulait aider. Mais il ne savait pas encore comment.

Snowden était sans doute l’homme le plus recherché au monde. Les documents confidentiels qu’il a partagés avec Greenwald, Poitras et Ewen MacAskill du Guardian détaillaient un vaste programme de surveillance du gouvernement américain qui avait une portée mondiale et impliquait certaines des entreprises technologiques les plus connues au monde. Fitzgerald, qui travaillait chez Google depuis 2008 et était alors basé dans son bureau de Hong Kong, a envoyé un e-mail à Greenwald depuis son Gmail personnel sur un coup de tête.

« Si vous recherchez des options alternatives pour protéger Edward à Hong Kong, je suis à votre disposition pour vous aider », lit-on dans l’e-mail, examiné par le Guardian.

Quelques heures plus tard, Fitzgerald s’est retrouvé à attendre dans le hall de l’hôtel W de Hong Kong pour rencontrer Greenwald et le présenter à Robert Tibbo et Jonathan Man – les hommes qui sont devenus les représentants légaux de Snowden et l’ont caché dans les maisons des clients réfugiés sri-lankais de Tibbo.

Cela fait 10 ans que les fichiers Snowden ont été publiés pour la première fois, par le Guardian, et Fitzgerald, qui a continué à travailler chez Google jusqu’en 2018, se sent prêt à partager le petit rôle qu’il a eu dans l’histoire. Qualifié uniquement de «lecteur de longue date» de Greenwald dans le livre du chroniqueur du Guardian de l’époque détaillant la semaine marathon qu’il a passée à Hong Kong pour rencontrer Snowden et faire face aux conséquences de ses révélations, Fitzgerald admet que la motivation à partager son histoire n’est pas entièrement altruiste. . Il veut qu’il soit écrit dans l’histoire qu’il était le « lecteur de longue date » et qu’à l’époque, il était prêt à tout risquer – tout comme il croyait que Snowden l’avait fait.

Les passagers d’un train regardent un écran de télévision diffusant des informations sur Edward Snowden à Hong Kong, juin 2013. Photographie : Bobby Yip/Reuters

En 2013, l’industrie de l’Internet et de la technologie – en particulier son employeur – se sentait comme un endroit totalement différent de ce qu’il est aujourd’hui, a déclaré Fitzgerald. Au lendemain du printemps arabe, il y avait de l’espoir et de l’optimisme que les outils reliant le monde de manière sans précédent pourraient être des forces de bien social. Mais les dossiers Snowden racontaient une histoire plus sinistre, révélant une surveillance de masse par la National Security Agency (NSA) des États-Unis, utilisant ces outils pour espionner les consommateurs mêmes que les entreprises qui les ont construits prétendaient habiliter.

Les fichiers de la NSA suggéraient que certaines entreprises technologiques, dont Google, Facebook et Apple, étaient au courant. Ces entreprises a nié avec véhémence tout rôle dans les programmes d’espionnage du gouvernement et a même pris position contre eux, se joignant à des groupes comme l’association à but non lucratif de défense du numérique Electronic Frontier Foundation pour accroître l’utilisation du cryptage sur Internet.

Pour Fitzgerald, il était difficile de concilier les révélations de Snowden avec l’optimisme qu’il ressentait quant au potentiel d’Internet. Mais il pensait que les documents étaient authentiques. En regardant les interviews télévisées de Greenwald lorsque les premières histoires de Snowden ont éclaté dans le Guardian, Fitzgerald s’est rendu compte qu’ils étaient tous les deux à Hong Kong. Il a demandé un café à Greenwald, impatient de rencontrer l’un des journalistes à l’origine de ces histoires monumentales – même s’ils ont indiqué que son employeur, Google, savait que la NSA exploitait directement ses serveurs pour accéder aux données des utilisateurs. Au moment où Snowden a révélé son identité, Fitzgerald et Greenwald avaient déjà prévu de se rencontrer.

« Êtes vous avocat? » Greenwald a répondu à son offre par e-mail pour aider à protéger Snowden. Alors que Fitzgerald ne l’était pas, il connaissait l’un des éminents avocats des droits de l’homme de la ville grâce à un programme de maîtrise à l’Université de Hong Kong. « Non, mais j’ai des amis qui le sont », a-t-il répondu.

William Fitzgerald dans les bureaux de Google à Hong Kong en 2013. Photographie : Avec l’aimable autorisation du sujet

Greenwald ne se souvient pas avoir su si Fitzgerald travaillait pour Google lors de leur première rencontre. Il savait juste que Snowden avait besoin d’aide. Snowden avait exhorté Greenwald à se concentrer sur le reportage plutôt que sur sa protection, a déclaré Greenwald, c’est ainsi que Snowden a fini par se présenter comme la source sans avocat. Bien que Greenwald n’ait jamais rencontré Fitzgerald auparavant, il a dit qu’il faisait confiance à son intuition. « De toute évidence, notre scepticisme était à son plus haut niveau sur tout », a déclaré Greenwald au Guardian.

« Nous ne savions pas ce que savait le gouvernement américain, ce que faisait la CIA, ce que faisaient les autorités locales de Hong Kong », a-t-il déclaré. « Alors, quand quelqu’un apparaît de nulle part comme cette offre d’aide, bien sûr, vous êtes très méfiant. »

Greenwald n’était pas surpris qu’un employé de Google soutienne Snowden, car c’était « vraiment la philosophie de ce que la Silicon Valley était initialement censée apporter ».

Lorsque Fitzgerald a rejoint Google en 2010, la société semblait déterminée à préserver la liberté d’expression et la confidentialité. Peu de temps après, par exemple, l’entreprise a embauché plusieurs personnes pour doter en personnel une équipe de « libre expression » dans plusieurs régions qui ont donné des conseils sur les politiques visant à maintenir un Internet libre et ouvert.

Lokman Tsui, professeur adjoint de journalisme à l’Université chinoise de Hong Kong, a été embauché diriger cette équipe en Asie. En 2010, la société est également devenue la première entreprise technologique à publier un rapport de transparence détaillant la fréquence à laquelle les gouvernements ont demandé l’accès aux données des utilisateurs et la suppression du contenu, un mécanisme destiné à faire honte aux pays qui les ont le plus fréquemment émis, a déclaré Fitzgerald. (Google a déclaré que le rapport sur la transparence avait été créé comme un outil pour informer « les utilisateurs et le débat public ».)

Après les fuites de Snowden, Google et d’autres entreprises technologiques se sont efforcées de se distancer des efforts de la NSA car, en tant qu’entreprise mondiale, « elles ne pouvaient pas se permettre d’être considérées comme des serviteurs de la communauté du renseignement américain », a déclaré Ben Wizner, directeur de l’ACLU. Speech, Privacy, and Technology Project et avocat actuel de Snowden.

Mais au fil du temps, la culture d’entreprise a semblé changer, reflétant l’évolution des besoins des différents gouvernements. Avant de quitter Google en 2014, par exemple, Tsui a déclaré que certains gouvernements locaux asiatiques étaient devenus plus hostiles aux efforts de liberté d’expression et qu’il avait du mal à convaincre ses collègues responsables du maintien des relations avec ces gouvernements de donner la priorité à la liberté d’expression. « Si votre travail consiste à entretenir de bonnes relations avec le gouvernement local, la dernière chose que vous voulez faire est d’évoquer la liberté d’expression dans au moins la plupart des endroits asiatiques », a-t-il déclaré au Guardian.

The South China Morning Post le matin du 13 juin 2013. Photographie : Philippe Lopez/AFP/Getty Images

Fitzgerald est resté quatre ans de plus, mais a-t-il dit a également été témoin du changement de culture à mesure que l’entreprise mûrissait. Par exemple, il a dit Google a cessé de promouvoir son rapport sur la transparence auprès des médias, les défenseurs de la liberté d’expression ont été remplacés par des cadres plus traditionnels axés sur les affaires, puis il y a eu Project Maven – le projet de drone controversé du ministère de la Défense que Google a signé pour développer l’intelligence artificielle, et a ensuite succombé à la pression des employés pour qu’il se retire en 2018.

« Il y a eu une lente érosion de beaucoup de ces choses dont Google avait dit qu’elles se souciaient », a déclaré Fitzgerald, qui a depuis fondé The Worker Agency, une société de défense des droits et de communication qui compte un syndicat de travailleurs de Google parmi ses clients.

Google n’est pas le seul à se disputer des contrats gouvernementaux – Microsoft, Amazon, IBM ont tous depuis joué ou conclu des accords de plusieurs millions de dollars pour créer des outils de surveillance pour diverses entités, dont le Pentagone.

Google « a une longue expérience de rejet de demandes trop larges ou autrement inappropriées » et, parfois, rejette entièrement les demandes du gouvernement, a déclaré Christa Muldoon, porte-parole de la société.

« Cet engagement est tout aussi fort aujourd’hui qu’il l’était en 2013 », a déclaré Muldoon dans un communiqué. « Notre rapports de transparence donner aux gens des informations détaillées sur les demandes du gouvernement, ainsi que sur l’avancement de nos travaux pour piloter les technologies de cryptage sur nos produits et sur Internet.

Les opinions divergent sur l’évolution de l’industrie technologique depuis Snowden. Fitzgerald et Greenwald disent tous deux qu’il a de plus en plus cédé aux pressions du gouvernement pour remettre les données des utilisateurs ou censurer les messages. Wizner, d’autre part, attribue aux entreprises technologiques le renforcement de leur défense juridique contre les demandes de données du gouvernement. Le défaut avant les révélations de Snowden était que les entreprises se conforment aux ordres juridiques ; aujourd’hui, dit-il, il y a plus de preuves qu’ils repoussent.

Mais tous conviennent que l’un des héritages les plus durables, et celui dont Wizner dit que Snowden est le plus fier, est la prise de conscience des gens des limites de leur vie privée et du cryptage du Web qui en résulte.

Ce qui a suivi dans les semaines qui ont suivi la publication des histoires a été bien documenté. Après que Greenwald ait présenté Snowden à Tibbo et Man, le duo l’a caché dans les appartements exigus de style immeuble des clients réfugiés sri-lankais de Tibbo, qui, au péril de leur vie, ont accueilli à tour de rôle la personne que le monde recherchait. L’une de ces familles n’a obtenu l’asile au Canada qu’en 2021, tandis que les autres personnes impliquées restent à Hong Kong. Snowden, qui fait face à de multiples accusations criminelles aux États-Unis, s’est ensuite enfui en Russie, où il réside toujours.

Vanessa Rodel et sa fille, qui ont aidé à abriter Edward Snowden à Hong Kong. Photographie : Cole Burston/AFP/Getty Images

Au siège de l’Electronic Frontier Foundation (EFF), les organisateurs ont compris que les fichiers NSA pourraient inciter les entreprises à enfin mettre en œuvre le cryptage de bout en bout, une méthode de sécurisation des communications afin que seuls l’expéditeur et le destinataire puissent y accéder. Très rapidement après la fuite, les entreprises technologiques ont commencé à adhérer aux efforts de l’EFF pour faire pression pour plus de cryptage, selon la directrice exécutive de l’EFF, Cindy Cohn. En 2016, James Clapper, le directeur américain du renseignement national, a déclaré que les fuites avaient accéléré l’adoption du cryptage de sept ans.

Bien qu’il reste encore du travail à faire pour chiffrer davantage le Web, le chiffrement est devenu la valeur par défaut pour de nombreuses applications de messagerie telles que Signal, WhatsApp et iMessage. À la suite des révélations de Snowden, « les communications sécurisées et cryptées ne sont plus l’étrange domaine des geeks avertis en informatique, mais sont des outils qui sont utilisés et disponibles pour les masses », a déclaré Wizner.

Dix ans après que Snowden se soit révélé pour la première fois, Fitzgerald a passé son temps à aider d’autres personnes à responsabiliser les entreprises technologiques par le biais de son entreprise de communication. Aujourd’hui, il reste fier du petit rôle qu’il a joué dans l’histoire de Snowden.

« Dans le livre de Snowden, il dit qu’il s’est mis à la merci du monde et des autres », a déclaré Fitzgerald. « Je me souviens avoir pensé dans ma tête quand j’ai lu ça, j’étais l’une de ces personnes. Et j’ai répondu, et j’ai été l’un des facteurs contributifs qui ont fait qu’il ne s’est pas retrouvé dans une combinaison orange et des menottes.