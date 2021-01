MILWAUKEE – L’avocat Aurora Health a déclaré qu’un employé maintenant licencié avait intentionnellement retiré 57 flacons de vaccin contre le coronavirus Moderna d’un réfrigérateur le week-end dernier, les rendant inefficaces et jetés.

Chaque flacon contient suffisamment de vaccin pour 10 vaccinations.

Au départ, Aurora a été «amené à croire» que la suppression était une erreur. Mais mercredi, l’employé «a reconnu avoir intentionnellement retiré le vaccin de la réfrigération», selon un communiqué du fournisseur de soins de santé.

Le département de police de Grafton a déclaré dans un communiqué mercredi soir qu’il avait été informé par Aurora peu après 18 heures « d’un employé ayant altéré les flacons du vaccin COVID-19 » dans son hôpital.

La déclaration poursuit en disant que l’incident fait l’objet d’une enquête par le FBI et la Food and Drug Administration ainsi que par la police de Grafton.

Aurora a déclaré que l’action de l’employé était «une violation de nos valeurs fondamentales».

L’employé a été licencié et Aurora a déclaré avoir notifié «les autorités compétentes pour une enquête plus approfondie».

Aurora a déclaré qu’aucun autre employé n’était impliqué et qu’elle prévoyait de publier plus d’informations jeudi.

Sa déclaration continue:

« Nous continuons de croire que la vaccination est notre moyen de sortir de la pandémie. Nous sommes plus que déçus que l’action de cet individu se traduise par un retard de plus de 500 personnes recevant leur vaccin. »

Les flacons ont été retirés vendredi et la plupart ont été jetés samedi, selon une déclaration antérieure d’Aurora.

Les cliniciens étaient toujours en mesure d’administrer une partie du vaccin à partir des flacons dans la fenêtre autorisée de 12 heures après la réfrigération, mais ont dû en éliminer la plus grande partie, selon une déclaration antérieure d’Aurora.

Le vaccin Moderna peut être conservé à la température du congélateur jusqu’à six mois et est stable à la température normale du réfrigérateur pendant 30 jours, ce qui le rend plus simple à transporter que le vaccin Pfizer. Mais une fois décongelé, le vaccin ne peut pas être recongelé.

Déploiement du vaccin:Comment les vaccins contre les coronavirus seront expédiés et distribués à l’aide des technologies de la « chaîne du froid »

À température ambiante, le vaccin Moderna peut se conserver jusqu’à 12 heures.

Lorsque les premières doses du vaccin Pfizer – qui doivent être conservées à des températures ultra-froides – sont arrivées dans le Wisconsin à la mi-décembre, les responsables de la santé publique n’ont pas révélé les huit centres régionaux où ils étaient stockés, invoquant des «raisons de sécurité» et déclarant ils avaient consulté le Department of Homeland Security.

« C’est un vaccin précieux. Nous ne voulons pas créer de risques pour la sécurité », a déclaré le 14 décembre Julie Willems Van Dijk, secrétaire adjointe du département d’État des Services de santé.

Depuis lors, des milliers de doses du vaccin Moderna, moins fragile, ont été envoyées à l’État. On ne sait pas si la plupart sont stockés dans les hôpitaux et les cliniques des employés, ou dans des hubs centralisés.