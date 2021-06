L’emploi en mai devrait être solide et pourrait enrichir le débat de la Fed sur le tapering

La croissance de l’emploi en mai devrait être plus du double du rythme d’avril, avec une reprise des embauches dans les secteurs touchés par la pandémie comme la vente au détail et les restaurants, mais aussi plus largement dans l’ensemble de l’économie.

Les économistes s’attendent à ce que 671 000 emplois aient été créés en mai, contre 266 000 emplois en avril, soit environ un quart de ce qui était prévu, selon Dow Jones. Le taux de chômage devrait chuter à 5,9 % contre 6,1 % en avril. Le salaire horaire moyen devrait augmenter de 0,2 %.

Le rapport mensuel sur l’emploi pourrait être important pour préparer le terrain pour la réunion de juin de la Réserve fédérale, où certains stratèges pensent qu’il y a une chance que la banque centrale signale à quel point elle est proche de discuter de la réduction de son programme d’achat d’obligations.

Alors que les données sur l’emploi ont été plus faibles que prévu, les professionnels du marché ont observé des données d’inflation plus chaudes que prévu, signe que la Fed pourrait devoir réagir à un moment donné.

« Les données sur l’emploi en mai seront un facteur clé pour déterminer la trajectoire de la politique de la Fed dans les mois à venir », ont noté les économistes de Citigroup. Ils prévoyaient 760 000 emplois pour mai et ont déclaré qu’une répétition du rapport faible d’avril pourrait signifier que la Fed ne réduira pas ses achats d’obligations avant l’année prochaine.

« Cependant, une augmentation plus forte (+1 mln) maintiendrait le Réunion du FOMC de juin sur la table pour un signal possible « bien avant » d’une diminution plus tard cette année », ont écrit les économistes de Citigroup. À ce stade, ils s’attendent à ce que la Fed discute du ralentissement des achats d’obligations à ou avant Symposium de Jackson Hole fin août.

La Fed achète environ 120 milliards de dollars de bons du Trésor et de titres hypothécaires chaque mois, et a déclaré qu’elle ralentirait les achats et y mettrait fin avant d’augmenter les taux d’intérêt. Même s’engager verbalement à réduire les achats serait considéré comme un premier pas sur la longue route vers une augmentation des taux d’intérêt.

Le rapport sur l’emploi de mai intervient après quelques signes encourageants pour le marché du travail malgré les résultats décevants d’avril. Les premières demandes de chômage sont tombées à 385 000 la semaine dernière, le premier rapport inférieur à 400 000 depuis mars 2020. ADP a déclaré que ses effectifs du secteur privé avaient augmenté de 978 000 en mai, bien au-dessus des prévisions du consensus de 680 000.

« Je pense que la plus grande surprise serait une déception », a déclaré Ian Lyngen, responsable de la stratégie des taux américains chez BMO. « Le marché penche clairement vers une impression de consensus fort. »

En avril, les attentes étaient élevées pour un très bon rapport sur un million d’emplois et plus qui serait suivi de plusieurs autres rapports solides, signalant que l’économie était sur la bonne voie pour rebondir et que les marchés du travail finiraient par se normaliser.

Mais ce rapport a été un revers et a suscité des inquiétudes quant aux pénuries de main-d’œuvre qui pourraient peser sur la reprise. Les économistes rejettent une partie du blâme sur le fait que les écoles ne sont toujours pas ouvertes, de sorte que les parents ne peuvent pas réintégrer le marché du travail. Certains soulignent également l’augmentation des allocations de chômage qui pourraient être plus attrayantes que le salaire dans certains cas, gardant certains travailleurs à l’écart jusqu’à ce que l’aide fédérale s’épuise en septembre.

L’économiste en chef américain de Barclays, Michael Gapen, a déclaré qu’il s’attend à 675 000 emplois, mais il a déclaré qu’il ne serait pas surprenant qu’il soit largement supérieur ou inférieur. « Je pense que la réponse honnête est que personne ne le sait. Il y a beaucoup d’incertitude autour de ce rapport sur l’emploi », a-t-il déclaré.

« La moyenne sur trois mois était de 525 000. Il est probable que les conditions du marché du travail étaient un peu meilleures qu’elles ne l’étaient en moyenne, nous devrions donc nous attendre à une certaine amélioration en mai », a déclaré Gapen. « Nous attendons une amélioration progressive du taux d’embauche en mai, et cela dépend de l’ouverture des choses. Il y a beaucoup d’offres d’emploi et à un moment donné, les gens doivent revenir. »

Gapen a déclaré que le rapport sur l’emploi aidera à encadrer le débat sur la politique de la Fed.

« Plus le nombre est solide, plus il sera facile de passer à la réduction à un moment donné », a déclaré Gapen. Il a déclaré que les responsables de la Fed ont récemment changé leur position, notant qu’ils pourraient parler d’une réduction lors des prochaines réunions.

« Ce qui a le plus changé pour eux, ce sont les risques liés aux prévisions d’inflation qui sont carrément à la hausse », a déclaré Gapen. Si la [jobs] nombre est très fort, « ils vont avoir une discussion vraiment intéressante en juin. » Avant la réunion de la Fed le 15 juin, il y aura une autre publication sur l’inflation : l’indice des prix à la consommation le 10 juin.

L’économiste en chef de Stifel Financial, Lindsey Piegza, a déclaré qu’elle s’attend à voir 600 000 emplois créés en mai. « Il est clair que les emplois reprennent. Les consommateurs retournent sur le marché et les entreprises ouvrent leurs portes », a-t-elle déclaré. « Je vois un soutien assez fort pour l’avenir de l’économie. »

Piegza a déclaré qu’il faudra un certain temps pour que les travailleurs reviennent. « Je pense que ce sera un lent retour sur le lieu de travail », a-t-elle déclaré. La main-d’œuvre pourrait être transformée par la pandémie à certains égards, a-t-elle déclaré, ajoutant que certaines entreprises pourraient trouver qu’elles sont plus productives avec moins d’employés.

Piegza a déclaré que l’embauche en mai était probablement large, dominante dans les loisirs et l’hôtellerie, mais également active dans la fabrication, le logement et le commerce.

« Tous ces domaines ont vraiment connu une augmentation de l’activité en raison de la réouverture et de l’augmentation de la demande », a-t-elle déclaré. « Je m’attends à le voir assez répandu dans toutes les catégories. »