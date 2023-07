L’emploi de Vlatko Andonovski est-il sûr si l’USWNT ne remporte pas la Coupe du monde ?

Être manager de l’équipe nationale féminine des États-Unis est l’un de ces emplois qui vient avec le siège déjà chaud.

L’histoire garantit un tel environnement. Les Américains ont remporté quatre titres de Coupe du monde et quatre médailles d’or olympiques; pour aller plus loin, une seule fois les femmes américaines n’ont pas atteint les demi-finales d’un tournoi majeur. Cela s’est produit aux Jeux olympiques de 2016, lorsque la Suède a éliminé les Américains du tournoi via une séance de tirs au but en quart de finale.

Les attentes restent très élevées pour les États-Unis à l’approche de chaque tournoi auquel ils participent, et cette pression est particulièrement présente pour l’entraîneur-chef, quel qu’il soit. Soit vous gagnez, soit vous courez le risque de perdre votre emploi.

« Tragiquement pour les États-Unis, il y a une norme et c’est une norme ridicule, mais elle existe », a déclaré Anson Dorrance, ancien manager américain et entraîneur-chef féminin de l’Université de Caroline du Nord-Chapel Hill, qui a mené les États-Unis au titre inaugural de la Coupe du monde. en 1991. « C’est une sorte de compliment au pays qui [the expectation to win is] notre norme. »

Alors, à quel point le siège de l’actuel manager de l’USWNT, Vlatko Andonovski, est-il chaud ? Qu’il suffise de dire que quelques brûleurs supplémentaires ont été allumés par rapport à la première fois qu’il a pris le poste en 2019.

Lors de son premier tournoi majeur à la tête de l’USWNT aux Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo – disputés en 2021 en raison de la pandémie de COVID-19 – l’équipe d’Andonovski a été déçue, ne semblant jamais proche de s’approcher de son meilleur. Les Américains ont été battus 3-0 par la Suède lors de leur match d’ouverture de la phase de groupes et n’ont jamais vraiment atteint leur rythme par la suite, devançant l’Australie au différentiel de buts pour remporter la deuxième place de leur groupe et ayant ensuite besoin de pénalités pour dépasser les Pays-Bas en quarts de finale.

Lorsque les États-Unis ont perdu 1-0 contre le Canada en demi-finale, ce n’était pas un choc, même si les États-Unis avaient l’avantage dans presque toutes les catégories statistiques ce jour-là, sauf celle qui comptait. En cours de route, on a parlé de la façon dont la pandémie a rendu toute l’expérience semblant modérée.

Ce tournoi n’est pas la seule raison pour laquelle Andonovski fait l’objet d’un examen minutieux à l’approche de la prochaine Coupe du monde. À la fin de 2022, l’équipe a subi une séquence de trois défaites consécutives, sa première séquence de ce genre en 29 ans. Bien sûr, il est venu contre les meilleures équipes d’Angleterre, d’Espagne et d’Allemagne, mais cette excuse n’a pas été acceptable dans le passé, et elle ne sera pas présentée en Australie et en Nouvelle-Zélande.

À son crédit, en ce qui concerne ce tournoi, Andonovski n’a pas adopté l’approche de la « définition de la folie » consistant simplement à répéter ce qu’il a fait aux Jeux olympiques. Il a réorganisé l’équipe en faisant venir des joueurs plus jeunes, ce qui comporte toujours le risque de mécontenter les vétérans. « L’une des choses les plus difficiles à faire dans un poste d’entraîneur national est de couper un jeune qui a remporté des championnats du monde pour vous », a déclaré Dorrance. « Alors, comment éliminez-vous les joueurs qui ont participé à ce championnat du monde en 2019? C’est juste une décision très, très difficile. De toute évidence, le recul nous donne le privilège de savoir que l’équipe avait peut-être besoin d’un peu de rafraîchissement. »

Dans une certaine mesure, les blessures de Sam Mewis, Tobin Heath et Christen Press ont forcé Andonovski à apporter du sang neuf. Mais on pouvait voir qu’il employait une approche méthodique et une vision à long terme. Naomi Girma compte 15 sélections. Trinity Rodman en a 17, tandis que Sophia Smith en a 29. Tout cela a contribué à atténuer la perte de deux autres jeunes attaquants à Mallory Swanson et Catarina Macario.

L’équipe a historiquement rebondi après les rares humiliations qu’elle a reçues lors de tournois majeurs. Après avoir été battue 4-0 par le Brésil en demi-finale de la Coupe du monde 2007, l’équipe a récupéré pour remporter l’or olympique en 2008. Elle a fait de même en 2019 après la déception olympique susmentionnée en 2016.

Pour sa part, Andonovski a embrassé ces attentes mais vu d’une autre manière, il n’a pas le choix. « Est-ce que je serais heureux avec autre chose qu’une troisième victoire consécutive? Non, absolument pas », a-t-il déclaré en juin. « Je veux dire, il n’y a qu’une seule chose en tête. Notre objectif est de gagner la Coupe du monde. Cela ne fait aucun doute. Et je ne pense pas que quiconque dans notre équipe pense autre chose. »

Vlatko Andonovski et l’USWNT auront de grandes attentes au coup d’envoi de la Coupe du monde féminine. Bob Drebin/ISI Photos/Getty Images

Il est maintenant temps pour Andonovski de livrer. Son contrat prend fin après la Coupe du monde. Pour la première fois dans l’histoire de l’USWNT, sa performance est évaluée par le directeur général de l’USWNT, en l’occurrence Kate Markgraf. Avec la présidente de l’USSF Cindy Parlow Cone et le PDG de la fédération JT Batson, ils auront le dernier mot quant à savoir si Andonovski est renvoyé ou continue.

Lorsqu’on lui a demandé à quoi ressemblerait le succès d’Andonovski, Markgraf a refusé de répondre, faisant plutôt allusion aux attentes élevées qui accompagnent l’USWNT.

« Je pense que si vous travaillez ou avez joué dans l’équipe nationale féminine des États-Unis, vous comprenez l’esprit pionnier et le désir de faire des choses sans précédent et d’inspirer les autres », a-t-elle déclaré. « C’est pourquoi c’est omniprésent à travers chaque campagne. »

Alors, quel genre de performance suffira pour qu’Andonovski revienne ? Atteindre la finale est probablement le strict minimum, aussi élevé soit-il. Il marche sur une corde raide sans filet de sécurité. Une apparition en demi-finale serait à égalité avec l’arrivée aux Jeux olympiques de Tokyo, et probablement jugée insuffisante. La façon dont les États-Unis jouent sera également un facteur.

Si l’USWNT reprend les performances médiocres des Jeux olympiques, Andonovski sera parti. Si l’équipe répète le jeu stellaire qu’elle a montré lors de la Coupe du monde 2019, cela fera pencher la balance en faveur d’Andonovski en termes de retour possible. Un autre point positif pour Andonovski est que lui et Markgraf entretiennent une relation étroite, le manager américain faisant récemment référence à l’amitié qui les unit.

Mais le programme USWNT possède depuis longtemps une séquence impitoyable en termes de joueurs et d’entraîneurs. Greg Ryan a été limogé après la défaite face au Brésil lors de la Coupe du monde 2007. Tom Sermanni, licencié en 2014 au milieu d’une mutinerie de joueurs, n’a même pas eu un tournoi majeur pour montrer sa valeur. Chaque tournoi a ses hauts et ses bas, ce qui signifie que le siège sous Andonovski devrait devenir plus chaud au cours du mois suivant.