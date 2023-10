L’emploi de McCarthy est menacé ; un robot combat les algues sargasses : NPR

Bonjour. Vous lisez la newsletter Up First. S’abonner ici pour le recevoir dans votre boîte de réception, et écouter au podcast Up First pour toutes les nouvelles dont vous avez besoin pour commencer votre journée.

Les meilleures histoires du jour

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, s’est cassé avec sa fête ce week-end, en travaillant avec les démocrates pour adopter un projet de loi de dépenses provisoire afin d’éviter une fermeture et de maintenir le gouvernement ouvert jusqu’au 17 novembre. Maintenant, son travail est en jeu alors que le représentant républicain de Floride, Matt Gaetz, menace de présenter une motion pour le destituer en tant que président de la Chambre.

Sur En premier Susan Davis de NPR dit que les démocrates ont désormais «puissance énorme» sur le sort de McCarthy. S’ils votent en masse avec cinq républicains supplémentaires, ils pourraient le destituer. La question maintenant est de savoir s’il a besoin des démocrates pour survivre, que veulent-ils en retour ?

dit que les démocrates ont désormais «puissance énorme» sur le sort de McCarthy. S’ils votent en masse avec cinq républicains supplémentaires, ils pourraient le destituer. La question maintenant est de savoir s’il a besoin des démocrates pour survivre, que veulent-ils en retour ? Le représentant démocrate Jamaal Bowman est également sous le feu des critiques suite au vote du projet de loi de dépenses. Les républicains affirment qu’il a intentionnellement déclenché une alarme incendie dans le complexe du Capitole pour retarder le vote. Bowman dit que c’était une erreur.

L’ancien président Donald Trump est attendu comparaître aujourd’hui devant un tribunal de New York pour le début de son procès civil pour fraude intenté par la procureure générale de New York, Letitia James. Trump est accusé d’avoir menti sur la valeur de ses propriétés et encourt une amende de 250 millions de dollars s’il est reconnu coupable. Le juge Arthur Engoron a déjà rendu une décision ordonnant à Trump et à son fils de vendre une grande partie de leur entreprise.

La décision du juge s’adresse une cause d’action dans la plainte d’AG James, rapporte Andrea Bernstein de NPR depuis le palais de justice de Manhattan. Six autres causes d’action contre Trump incluent des accusations de établir de faux documentscomplot et mensonge aux compagnies d’assurance.

une cause d’action dans la plainte d’AG James, rapporte Andrea Bernstein de NPR depuis le palais de justice de Manhattan. Six autres causes d’action contre Trump incluent des accusations de établir de faux documentscomplot et mensonge aux compagnies d’assurance. Cet essai est l’un des quatre les poursuites en cours auxquelles Trump est confronté rien qu’à New York. Voici où en sont tous ses procès civils et pénaux.

La Cour suprême démarre un nouveau terme aujourd’hui. Certaines questions familières sont à l’ordre du jour : les armes à feu, l’avortement et le gerrymandering partisan. Au premier plan se trouve une affaire qui déterminera la facilité avec laquelle les Américains peuvent obtenir de la mifépristone – la pilule qui représente plus de la moitié des avortements aux États-Unis. Voici les affaires les plus importantes que le tribunal examinera ce trimestre.

La semaine des solutions climatiques de NPR

NPR consacre toute cette semaine à des histoires et des conversations sur le recherche de solutions climatiques.

Niveaux d’algues sargasses dans la mer des Caraïbes montgolfières depuis 2011. En haute mer, il peut constituer un habitat riche pour la vie marine. Mais sur le rivage, les sargasses se décomposent, libérant un gaz puant qui provoque des symptômes tels que des maux de tête, des nausées et des éruptions cutanées. La startup britannique Seaweed Generation pense avoir une solution : AlgaRay, un robot capable de traîner des sargasses en pleine mer et de les couler.

Découvrez tout des articles de la Climate Solutions Week de NPR, y compris pourquoi nous nous concentrons sur les solutions et comment ces médecins tentent de réduire l’énorme empreinte carbone du système de santé.

Écoute du jour

Après 35 ans chez NPR, Bob Boilen prend sa retraite. Il dirigea Tout bien considéré depuis 18 ans, créé Toutes les chansons prises en compte en 2000 et Tiny Desks en 2008. Des centaines d’artistes, de BTS à Juvenile, ont honoré le bureau depuis. Les artistes préférés de Boilen sont venus lui faire leurs adieux alors qu’il réfléchi à son époque avec NPR sur son dernier épisode de Toutes les chansons prises en compte.

3 choses à savoir avant de partir

Y a-t-il quelqu’un de plus puissant que Taylor Swift en ce moment ? Les billets pour le match d’hier des Chiefs de Kansas City contre les Jets de New York ont ​​bondi après que des informations ont indiqué que Swift serait là. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, nommé conseiller démocrate de longue date et leader syndical Laphonza Butler en remplacement la regrettée sénatrice Dianne Feinstein. Butler sera la deuxième personne ouvertement lesbienne à siéger au Sénat américain et la troisième femme noire. (via KQED) Un juge du Tennessee a ordonné la fin de la tutelle entre l’ancien joueur de la NFL Michael Oher et la famille Touhy. Oher et les Touhy ont fait l’objet du film oscarisé, Le côté aveugle.

