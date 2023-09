L’emploi dans la construction à Long Island continue de baisser

L’emploi dans la construction à Long Island a diminué pour le troisième mois consécutif en août, après avoir augmenté chaque mois depuis août 2022.

Les comtés de Nassau et de Suffolk ont ​​perdu 5 200 emplois dans le secteur de la construction entre août 2022 et août 2023, soit une baisse de 6 % sur un an, passant de 84 800 à 79 600, selon un rapport de l’Associated General Contractors of America.

La baisse des emplois dans la construction à Long Island le mois dernier était la deuxième plus forte baisse sur 358 zones métropolitaines du pays.

Au niveau régional, le nombre d’emplois dans le secteur de la construction à New York a augmenté de 8 %, gagnant 11 000 emplois entre août 2022 et août 2023, passant de 144 400 à 155 400, soit la deuxième plus grande augmentation d’emplois dans le pays.

L’emploi dans la construction dans la région d’Orange/Rockland/Westchester a chuté de 1 %, perdant 500 emplois entre août 2022 et août 2023, passant de 46 500 à 46 000.

Entre août 2022 et août 2023, l’emploi dans la construction a augmenté dans 223 zones métropolitaines, a diminué dans 79 zones et est resté inchangé dans 56 zones, selon le rapport de l’AGCA.

Les responsables de l’association ont déclaré que les entrepreneurs déclarent qu’ils aimeraient embaucher encore plus de travailleurs, mais qu’ils ont du mal à trouver suffisamment de travailleurs qualifiés à embaucher.

« Bien que l’emploi dans la construction soit en croissance dans la plupart des endroits, les entrepreneurs signalent partout qu’ils ont du mal à pourvoir les postes », a déclaré Ken Simonson, économiste en chef de l’association, dans un communiqué de l’AGCA. « De nombreuses autres zones métropolitaines auraient enregistré des gains s’il y avait suffisamment de travailleurs qualifiés pour combler les postes vacants. »

Les zones métropolitaines qui ont créé le plus d’emplois dans le secteur de la construction au cours de l’année dernière comprennent la région de Dallas, qui a gagné 15 100 emplois, soit une augmentation de 10 % ; la région de Portland, Oregon, en ajoutant 9 200 pour un gain de 11 pour cent ; et la région de Phoenix, qui a créé 7 700 emplois pour un gain de 5 pour cent.

Les zones métropolitaines qui ont connu les plus fortes baisses d’emploi dans la construction entre août 2022 et août 2023 comprennent la région de Houston, qui a perdu 6 800 emplois, soit une baisse de 3 % ; la région de Miami, perdant 4 400 emplois, soit une baisse de 8 pour cent ; et la région de St. Louis, qui a perdu 2 900 emplois, soit une baisse de 4 pour cent.