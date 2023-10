L’emploi augmente, une nouvelle troublante pour la Réserve fédérale.

Les responsables de la Réserve fédérale se méfieront probablement des données sur l’emploi de septembre, qui ont montré que les employeurs ont embauché à un rythme rapide le mois dernier et ont ajouté plus de travailleurs au cours des deux mois précédents que ce qui avait été annoncé plus tôt.

Les employeurs ont créé 336 000 emplois le mois dernier, soit bien plus que ce que prédisaient les 170 000 économistes. Les responsables de la Fed surveillent attentivement le marché du travail en essayant d’évaluer de combien de temps il leur faudra augmenter les taux d’intérêt pour maîtriser l’inflation, et combien de temps les coûts d’emprunt devraient rester élevés.

Les banquiers centraux ont été encouragés car la croissance de l’emploi s’est ralentie sans s’effondrer au cours des derniers mois.

« Même si l’écart entre emplois et travailleurs s’est réduit, la demande de main-d’œuvre dépasse toujours l’offre de travailleurs disponibles », a déclaré Jerome H. Powell, président de la Fed, lors de la conférence de presse. une conférence de presse à la mi-septembre. Les responsables de la Fed « s’attendent à ce que le rééquilibrage du marché du travail se poursuive, atténuant les pressions à la hausse sur l’inflation ».

Mais le rapport sur l’emploi de septembre n’a fourni que peu de preuves que les embauches continuaient de ralentir – suggérant plutôt que les entreprises continuaient de recruter des travailleurs. Cela a incité les investisseurs de Wall Street à craindre que la Fed puisse augmenter encore les taux d’intérêt, ce qui pèserait sur les bénéfices des entreprises et les valorisations boursières.