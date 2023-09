LE mystère du vol disparu MH370 pourrait enfin être résolu alors que les experts révèlent l’endroit où ils sont « certains » qu’il s’est écrasé.

Malaysia Airlines a perdu le contact avec l’avion Boeing 777 le 8 mars 2014, près de l’île de Phuket, dans le détroit de Malacca.

Un nouveau rapport révèle la trajectoire de vol estimée et le lieu de repos final du vol disparu MH370 Crédit : FIL DE PRESSE NCA

Le Boeing 777 de Malaysia Airlines a disparu 39 minutes seulement après avoir quitté l’aéroport de Kuala Lumpur Crédit : Getty

Les chercheurs ont maintenant proposé une nouvelle zone de recherche Crédit : FIL DE PRESSE NCA

L’avion, qui transportait 239 passagers, a disparu 39 minutes seulement après avoir quitté l’aéroport de Kuala Lumpur pour Pékin.

Mais un nouveau rapport de 229 pages pourrait fournir un indice important sur sa localisation actuelle.

Cela suggère que l’épave pourrait être localisée à environ 1 560 km à l’ouest de Perth, en Australie – la révélation est le résultat d’une technologie radioamateur « révolutionnaire » connue sous le nom de Weak Signal Propagation Reporter, ou WSPR.

Les chercheurs Richard Godfrey, le Dr Hannes Coetzee et le professeur Simon Maskell ont utilisé WSPR pour détecter et suivre la trajectoire de vol de l’avion pendant six heures après l’un de ses derniers contacts radio, rapporte le Daily Mail.

Les chercheurs ont déclaré : « Cette technologie a été développée au cours des trois dernières années et les résultats représentent de nouvelles preuves crédibles.

« Cela concorde avec les analyses de Boeing… et les analyses de dérive de l’Université d’Australie occidentale sur les débris récupérés autour de l’océan Indien. »

WSPR enregistre chaque interaction entre les avions et les signaux envoyés depuis le sol, avec des informations comprenant un horodatage, un emplacement et une dérive stockées dans une base de données toutes les deux minutes.

Les chercheurs ont pu utiliser cette technologie pour déterminer 125 points où l’avion a survolé une liaison WSPR.

Ils ont établi un chemin qui se terminait au même endroit que les données de Boeing, les satellites Inmarsat et l’analyse de la dérive suggèrent qu’il s’agit du dernier lieu de repos du vol MH370.

Les chercheurs ont déclaré : « Avec [the data]une image complète des dernières heures de vol du MH370 peut être dressée.

« Le vol MH370 a été dérouté vers l’océan Indien où il s’est écrasé suite à un manque de carburant… à un moment donné après le dernier signal après minuit.

« Au moment de la rédaction de cet article, le MH370 n’a toujours pas été retrouvé malgré des recherches approfondies en surface et sous-marines.

« Environ 10 millions de passagers commerciaux prennent l’avion chaque jour et la sécurité du secteur aérien repose sur la recherche de la cause de chaque accident. »

Le chercheur Richard Godfrey a expliqué la technologie au Times en 2021, en disant : « Imaginez traverser une prairie avec des fils-pièges invisibles traversant toute la zone et faisant des allers-retours sur toute la longueur et la largeur.

« Chaque pas que vous faites vous fait marcher sur des fils-pièges particuliers et nous pouvons vous localiser à l’intersection des fils-pièges perturbés. Nous pouvons suivre votre chemin à mesure que vous vous déplacez à travers la prairie. »

Le nouvel emplacement final de disparus Le vol du MH370 se situe à 4 000 m de profondeur et légèrement au nord des estimations d’autres chercheurs et enquêteurs.

Moins de la moitié du site proposé pour l’accident, qui s’étend sur 130 km sur 89 km, a été fouillé.

L’expert en aviation Geoff Thomas a déclaré vendredi au Today Show qu’un scientifique et la société océanique qui ont mené une recherche en 2018 utiliseraient les résultats du nouveau rapport évalué par des pairs comme base pour une nouvelle recherche.

Il a déclaré : « Il y a un très haut niveau de confiance. [The report] a duré quatre ans et a été révisé maintes et maintes fois.

« Ils [the researchers] sont certains d’avoir localisé l’endroit où se trouve cet avion. »

Utiliser WSPR pour suivre le vol disparu était un concept proposé pour la première fois par le Dr Westphal en juillet 2020, à la suite de soumissions similaires concernant d’autres avions faites dans un document de l’OTAN en 2016.

Parmi les passagers à bord du vol disparu figuraient des calligraphes chinois, un couple rentrant chez eux auprès de leurs jeunes fils après une lune de miel retardée, et un ouvrier du bâtiment qui n’était pas rentré chez lui depuis un an.

Avant que l’avion ne sombre et ne se déroute au-dessus de la Malaisie, dans la direction opposée à celle où il était prévu de voler, les autorités pensaient avoir entendu le pilote ou le copilote dire : « Bonne nuit Malaisien trois sept zéros ».

Les premières données radar ont révélé que l’avion avait traversé le détroit de Malacca et pénétré dans l’océan Indien.

Il est entendu qu’il est tombé en panne de carburant après environ 7,5 heures et s’est écrasé dans l’océan.

Une trappe de train d’atterrissage a été découverte au domicile d’un pêcheur malgache en novembre 2022, une découverte qui, selon certains, suggère que l’avion s’est écrasé délibérément.

Au total, quarante et une pièces de l’avion ont été récupérées.

Les proches des passagers disparus pleurent avant une réunion à Pékin le 18 janvier 2017 après que les autorités ont annoncé la fin des opérations de recherche de l’avion Crédit : AFP

Débris du vol disparu MH370 Crédit : AP : Associated Press