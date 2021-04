THE Repair Shop sur BBC One voit des experts redonner aux antiquités leur gloire d’antan, des meubles aux peintures, en passant par les vieux jouets et les horloges.

L’équipe qualifiée insuffle une nouvelle vie aux objets de valeur sentimentale dans leur atelier – mais qui paie les réparations et où est basé l’atelier de réparation?

BBC

L’atelier de réparation est filmé à Chichester[/caption]

Où est filmé The Repair Shop?

The Repair Shop est filmé au Weald and Downland Living Museum, juste à l’extérieur de Chichester.

Il est situé près du parc national des South Downs, ce qui en fait un endroit pittoresque.

Le site de 40 acres abrite une collection de bâtiments ruraux historiques et met en valeur les métiers et l’artisanat agricoles patrimoniaux.

Il est ouvert au public et a rouvert après la fermeture du COVID-19.

Le musée a remporté un certain nombre de prix, dont le Queen’s Award for Voluntary Service.

L’atelier principal, où les experts accueillent les familles et travaillent sur leurs objets précieux, se trouve dans The Court Barn.

L’atelier de réparation utilise également les bâtiments adjacents, appelés The Wagon Shed and Stables.

C’est là que Dominic Chinea travaille normalement le métal.

Qui paie les réparations chez The Repair Shop?

Bonne nouvelle, le salon paie toutes les réparations, ce qui les rend totalement gratuites.

Rob Butterfield, responsable factuel de la société de production de l’émission Ricochet, a déclaré à la BBC: «Nous ne facturons pas les réparations.

«Si les gens souhaitent faire un don à une œuvre de bienfaisance, nous en sommes très heureux, mais ce n’est en aucun cas nécessaire.»

BBC

L’atelier de réparation sur BBC One voit des experts restaurer les objets précieux des gens[/caption]





Quand l’atelier de réparation est-il à la télévision?

L’atelier de réparation est ouvert CE SOIR Mercredi 28 avril.

Vous pouvez l’attraper à partir de 20 heures sur BBC One.

Tous les épisodes manqués peuvent être trouvés sur le iPlayer.