Jason Aldean fait face à un contrecoup important après la sortie du clip de sa chanson « Try That in a Small Town » vendredi dernier – et maintenant la société de production à l’origine du projet défend son lieu de tournage controversé.

Les détracteurs de la star country de 46 ans ont critiqué les paroles de la chanson, que certains percevaient comme ayant des connotations raciales et faisant la promotion d’un message « pro-lynchage », mais le chanteur a fermement démenti ces affirmations. Les critiques ont également fustigé Aldean à propos du clip vidéo, dont la majorité a été filmée dans un palais de justice du Tennessee qui a été le site d’un lynchage en 1927 et d’une émeute raciale en 1946.

Cependant, TackleBox, la société qui a produit le clip, a déclaré à Fox News Digital que le palais de justice est un « lieu de tournage populaire en dehors de Nashville » qui a été présenté dans un certain nombre de clips et de films. De plus, TackleBox a noté que le quintuple nominé aux Grammy Awards « n’a pas choisi l’emplacement ».

« Tout récit alternatif suggérant la décision de localisation du clip vidéo est faux », a écrit TackleBox dans un communiqué à Fox News Digital.

Des scènes du clip vidéo ont été tournées à l’extérieur du palais de justice du comté de Maury à Columbia, dans le Tennessee, où un homme noir de 18 ans nommé Henry Choate a été lynché en 1927. Le palais de justice a également été un site central lors de l’émeute raciale de Columbia en 1946.

Des images d’actualités de pillages et d’incendies qui ont été prises lors des émeutes de 2020 ont également été projetées sur le palais de justice pendant le clip vidéo.

Dans leur déclaration, TackleBox a cité plusieurs vidéoclips et films qui ont été tournés au palais de justice, dont le plus récemment le téléfilm Lifetime Original de 2022 « Steppin ‘into the Holiday » avec Mario Lopez et Jana Kramer.

TackleBox a également noté que le lieu figurait dans un clip de Runaway June pour leur chanson de 2019 « We Were Rich », le film de vacances de Paramount de 2022 « A Nashville Country Christmas » avec Tanya Tucker et le film de Miley Cyrus de 2009 « Hannah Montana : Le film ».

Mardi, un porte-parole de Country Music Television (CMT) a confirmé à Fox News Digital que le réseau avait retiré le clip vidéo « Try That in a Small Town » de la circulation.

Le représentant du réseau n’a pas fourni plus de contexte pour la décision.

Dans la vidéo, les paroles d’Aldean sont chantées tandis que la couverture médiatique des émeutes de 2020 illustre son message.

« Cuse un flic qui lui crache au visage / piétine le drapeau et allume-le », chante Aldean, avec des images des instances décrites.

La chanson d’Aldean a connu un succès fulgurant compte tenu de toute la controverse, étant la chanson n ° 1 d’iTunes au moment de la publication.

Mardi, Aldean a adressé la réponse à sa chanson.

« Au cours des dernières 24 heures, j’ai été accusé d’avoir sorti une chanson pro-lynchage (une chanson qui est sortie depuis mai) et j’ai fait l’objet d’une comparaison selon laquelle je (citation directe) n’étais pas trop satisfait des manifestations nationales du BLM. Ces références sont non seulement sans fondement, mais dangereuses », a-t-il déclaré à ses abonnés sur les réseaux sociaux.

« Il n’y a pas une seule parole dans la chanson qui fait référence à la race ou qui la pointe – et il n’y a pas un seul clip vidéo qui ne soit pas de vraies séquences d’actualités – et même si je peux essayer de respecter les autres pour avoir leur propre interprétation d’un chanson avec de la musique – celle-ci va trop loin. »

Aldean a ensuite fait référence à son lien direct avec la violence de masse, rappelant à ses partisans qu’il se produisait pendant l’horrible Festival de musique Route 91 Harvest à Las Vegas en 2017, où un homme a ouvert le feu et tué 61 personnes, impactant la vie de milliers de personnes.

« Comme tant de personnes l’ont souligné, j’étais présent sur la route 91 – où tant de personnes ont perdu la vie – et notre communauté a récemment subi une autre tragédie déchirante », a-t-il déclaré en référence au Fusillade à l’école de Nashville en mars qui a tué six personnes, dont trois enfants.

« Personne, y compris moi, ne veut continuer à voir des gros titres insensés ou des familles déchirées. « Try That In A Small Town », pour moi, fait référence au sentiment d’une communauté que j’ai eue en grandissant, où nous prenions soin de nos voisins, quelles que soient nos différences d’origine ou de croyance. Parce qu’ils étaient nos voisins, et c’était au-dessus de toutes les différences. «

Aldean a poursuivi en soulignant : « Mon Opinions politiques n’ont jamais été quelque chose dont je me suis caché, et je sais que beaucoup d’entre nous dans ce pays ne sont pas d’accord sur la façon de revenir à un sentiment de normalité où nous avons eu au moins une journée sans un titre qui nous empêche de dormir la nuit. Mais le désir qu’il y en ait – c’est de cela qu’il s’agit dans cette chanson. »

Lorsque le morceau est sorti en mai, Aldean a déclaré: « Pour moi, cette chanson résume ce que beaucoup de gens pensent du monde en ce moment. Il semble qu’il se passe de mauvaises choses quotidiennement, et cela semble peu familier à beaucoup d’entre nous. Cette chanson éclaire cela. «

Caroline Thayer et Tracy Wright de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.