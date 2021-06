L’empire Gates toujours intact alors que Melinda, nouvellement divorcée, se redéfinit en tant que maven RH de l’administration Biden

Melinda Gates, qui s’est séparée du fondateur de Microsoft devenu évangéliste des vaccins Bill Gates le mois dernier dans un divorce surprise mais qui aurait duré longtemps, plonge dans la politique, selon un rapport d’Axios sur ses ambitions politiques.

Se faisant désormais appeler Melinda French Gates, l’ancienne épouse du milliardaire n’a pas perdu de temps à rechercher une sélection de personnalités de la politique intérieure pour courtiser ses projets d’infrastructure, selon le rapport. Lundi, elle s’est aventurée à Washington, DC en mission pour parler de congés payés avec le chef de cabinet de la Maison Blanche Ron Klain et la conseillère en politique intérieure Susan Rice, alors qu’elle prévoit de rendre visite à la sénatrice Patty Murray (D-Washington), entre autres, mardi. .





Murray est non seulement président du comité de la santé, de l’éducation, du travail et des pensions, mais également président du sous-comité du travail, de la santé et des services sociaux et de l’éducation. De telles missions de comité attireraient certainement Gates, qui aurait suivi l’initiative gargantuesque de vaccin Covid-19 de la Fondation Bill et Melinda Gates avec une pression de lobbying pour plus de congés payés et de garde d’enfants – occupée à garder son nom dans les gros titres avec son futur proche. -ex-mari nulle part en vue.

Sous l’égide de son organisation Pivotal Ventures, qu’elle a lancée en 2015 indépendamment de son mari, l’ancienne responsable de Microsoft espère convaincre l’administration Biden d’adopter certaines de ses politiques d’infrastructure et de congés payés dans le cadre du paquet infrastructure qu’il a promis aux Américains. .

Cependant, si la récente poussée de l’administration Biden pour redéfinir les congés payés et d’autres avantages traditionnellement considérés comme des « avantages » en tant qu’« infrastructures de soins » progresse, les démocrates auront besoin de toute l’aide qu’ils peuvent obtenir pour y parvenir – en particulier d’une personnalité influente comme Gates.

Alors que la scission des Gates a été attribuée dans les médias américains au malaise de Melinda face à la relation de longue date de Bill avec le pédophile notoire Jeffrey Epstein, il y a toujours eu des spéculations sur ses infidélités. Même lorsqu’il a épousé Melinda en 1994, il aurait été entendu que Bill serait autorisé à passer un long week-end par an avec son ancienne flamme Ann Winblad.

L’ex-petite amie de Gates a expliqué qu’elle avait donné sa bénédiction au couple, louant Melinda non pour son esprit, sa beauté ou même son dévouement envers Bill, mais pour elle.endurance intellectuelle”, suggérant que le pivot de Microsoft a adopté une approche plutôt mercenaire pour ‘s’installer’. L’idée que Melinda n’est devenue que maintenant – des années après les faits – suffisamment bouleversée par l’incident d’Epstein pour divorcer de son riche mari peut être difficile à croire, et supposer que le mariage est, en fait, « irrémédiablement cassé», il faut se demander comment cela a duré si longtemps dans ce «cassé” avant que la paire ne débranche enfin la prise.

Epstein, décédé en prison en 2019 – de sa propre main, selon la version officielle – avait irrité le couple avec ce que les tiers appelaient « »nommage sans fin», se vantant des types riches et célèbres avec qui il avait traîné même en fréquentant d’autres types riches et célèbres.

Plus inquiétant pour les Gateses était son « l’habitude de se vanter d’être un conseiller officieux de Bill Gates», selon un rapport du Daily Beast sur la paire le mois dernier – une affirmation que les représentants du magnat du logiciel ont vivement démentie.

