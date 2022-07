L’empire des eaux souterraines avec Medusa, la méduse translucide rouvre en Turquie

Justinien le Grand aurait été fier. La Citerne Basilique qu’il a construite pour la capitale de son Empire romain d’Orient dans l’Istanbul moderne a rouvert ses portes après une rénovation de cinq ans qui a transformé le site de stockage d’eau en un havre rafraîchissant de son et de lumière souterrain.

Construite en 542 après JC près de la mosquée Sainte-Sophie – alors une cathédrale – la basilique faisait autrefois partie d’un réseau de plus de 100 citernes commencé par les Romains et complété par les Byzantins et les Ottomans pour approvisionner la ville et ses palais en eau courante.

Connue en Turquie sous le nom de Yerebatan Sarnici (“la citerne enfouie sous terre”), ses rangées de colonnes imprégnées d’eau sont devenues célèbres sur le grand écran lorsqu’elles ont figuré dans une scène du film de James Bond de 1963 “From Russia With Love”.

Mais la ville a dû fermer partiellement le site pour restauration en 2017, craignant que la basilique ne s’effondre si le moindre tremblement de terre devait secouer Istanbul.

Il a été complètement fermé depuis la pandémie de coronavirus en 2020, permettant aux travailleurs de renforcer et de nettoyer le palais de l’eau de 138 mètres sur 65 mètres (453 pieds sur 213 pieds), a déclaré Aysen Kaya, chef adjoint du département du patrimoine de la municipalité. .

Des tiges d’acier ont été tendues sur les corniches des 336 colonnes soutenant le plafond souterrain, disposées en 12 rangées de 28.

Les murs de briques roses ont également été débarrassés des traces d’efforts de rénovation passés, moins élégants.

“En grattant les couches de ciment ajoutées, nous avons mis les briques au goût du jour”, a déclaré Kaya. Elle a pointé du doigt deux canalisations découvertes par les derniers travaux : l’une qui amenait l’eau à Sainte-Sophie, et l’autre à un palais qui se dressait avant que les sultans ne construisent le harem de Topkapi juste à côté.

La Citerne Basilique pouvait stocker près de 80 000 litres (21 000 gallons) d’eau, qui tombaient en cascade dans les aqueducs des montagnes à 19 kilomètres au nord.

L’exploit a aidé à protéger les Byzantins de la sécheresse estivale.

Méduse à l’envers

La rénovation comprend également une passerelle inférieure au-dessus de l’eau, amenant les touristes à moins d’un demi-mètre de sa surface. Et grâce à un éclairage amélioré, le sol est désormais visible pour la première fois.

Au-delà des changements structurels, la basilique a été imprégnée d’une atmosphère mystique, presque spirituelle, avec des lumières colorées qui modifient les perspectives des gens et révèlent de nouveaux détails.

Une célèbre tête de Méduse qui orne deux des piliers d’angle – sculptée, conformément à la légende, à l’envers afin de ne pas transformer les gens qui fixent les regards avec elle sur la pierre – semble maintenant encore plus vivante et terrifiante.

Au cœur de la structure vieille de 1500 ans, triomphe de l’art et des techniques de son temps, des œuvres modernes ont été insérées pour un effet supplémentaire, comme une main agrippante émergeant de l’eau.

Une œuvre d’art de méduse translucide semble presque danser entre les colonnes, éclairée par l’arc-en-ciel de couleurs illuminant le hall sombre d’une douce lueur.

“Nous voulions une installation lumineuse qui n’enlève rien à l’atmosphère mystique du lieu”, a déclaré Kaya.

La file de touristes qui serpente jusqu’à l’entrée de la citerne sous le chaud soleil d’Istanbul témoigne du succès de la restauration.

“Absolument incroyable. Je veux dire, totalement unique », a déclaré Nick Alatti, un visiteur britannique de 40 ans, qui a du mal à exprimer son étonnement avec des mots.

« Je n’ai jamais vu un endroit comme celui-ci auparavant, jamais. Et il vivra avec moi pendant très longtemps.

