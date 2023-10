L’empire commercial de Trump menacé alors que le procès pour fraude à New York s’ouvre – de façon spectaculaire

L’ancien président américain Donald Trump se retourne et fait des gestes alors qu’il prononce un discours lors de la Convention républicaine de Californie, le vendredi 29 septembre 2023, à Anaheim, en Californie. (Wally Skalij/Los Angeles Times)

Donald Trump doit être présent lundi à l’ouverture d’un procès pour fraude civile à New York.

Il a déjà été reconnu coupable d’avoir gonflé frauduleusement la valeur d’actifs pendant des années.

L’État veut désormais le retirer, lui et ses fils, de la gestion de son empire, et lui réclamer d’énormes amendes.

L’ancien président américain Donald Trump comparaîtra lundi devant un tribunal de New York alors qu’un procès pour fraude civile démarre contre lui et deux de ses fils, l’affaire menaçant l’empire commercial du républicain alors qu’il fait campagne pour reprendre la Maison Blanche.

Dans l’affaire de lundi, le juge Arthur Engoron a déjà statué que Trump et ses fils Eric et Don Jr. avaient commis une fraude en gonflant la valeur des actifs immobiliers et financiers de la Trump Organization pendant des années.

La procureure générale de New York, Letitia James, réclame désormais 250 millions de dollars de sanctions et le retrait de Trump et de ses fils de la gestion de l’empire familial.

Trump a déclaré dimanche soir qu’il prévoyait d’être présent pour le début du procès lundi matin, intensifiant ainsi le drame autour de la procédure.

« Je vais au tribunal demain matin pour me battre pour mon nom et ma réputation », a écrit l’homme de 77 ans sur sa plateforme Truth Social. « Toute cette affaire est une imposture !!! »

Trump n’était pas obligé d’y assister. Ses récentes comparutions devant le tribunal ont impliqué d’importantes opérations de sécurité et une presse médiatique désireuse d’enregistrer des événements historiques.

En plus de cette affaire civile, Trump fera également face à plusieurs procédures pénales majeures dans les mois à venir.

Il doit comparaître devant un juge fédéral à Washington le 4 mars pour avoir tenté de renverser les résultats de l’élection présidentielle de 2020 remportée par Joe Biden.

Trump sera ensuite de retour devant le tribunal de l’État de New York, cette fois pour des accusations criminelles d’argent secret, et plus tard devant un tribunal fédéral de Floride, où il est accusé de mauvaise gestion de documents classifiés après avoir quitté ses fonctions.

Enfin, il devra également répondre aux accusations de l’État de Géorgie, où les procureurs affirment que Trump a illégalement tenté de faire modifier les résultats des élections de 2020 dans l’État du sud en sa faveur.

Dans l’affaire civile de New York, Engoron a statué que Trump, ses deux fils aînés et d’autres dirigeants de la Trump Organization avaient menti aux collecteurs d’impôts, aux prêteurs et aux assureurs pendant des années dans le cadre d’un stratagème qui avait exagéré la valeur de leurs propriétés de 812 millions de dollars à 2,2 milliards de dollars entre 2014 et 2014. 2021.

« Un coup dur »

En conséquence, le juge a révoqué les licences commerciales qui permettaient à la Trump Organization d’exploiter certaines de ses propriétés new-yorkaises.

En réalité, appliquer de telles sanctions serait « un coup dur pour la capacité de Donald Trump à faire des affaires dans l’Etat de New York », a déclaré à l’AFP Will Thomas, professeur de droit des affaires à l’Université du Michigan.

Sous ce genre de pression, Trump – qui a bâti sa réputation et sa fortune en tant que magnat de l’immobilier dans les années 1980 et avait promis d’appliquer ses tactiques acharnées au Bureau ovale – pourrait éventuellement perdre le contrôle de bon nombre des sociétés phares de son entreprise. propriétés, comme sa Trump Tower de la 5e Avenue à Manhattan.

Selon le procureur général James, un démocrate, l’appartement de Trump dans cet immeuble fait partie des espaces qui ont été frauduleusement surévalués : il a été répertorié comme étant trois fois plus grand que sa taille réelle.

Un autre immeuble de Manhattan, au 40 Wall Street, a été surévalué entre 200 et 300 millions de dollars en termes de divulgations financières, affirme James.

Le complexe de luxe de Trump à Mar-a-Lago en Floride – le site du drame des documents classifiés – et plusieurs autres clubs de golf de la Trump Organization apparaissent également dans la plainte de James.

Témoins de haut niveau

Trump a rejeté à plusieurs reprises les allégations civiles de New York, qualifiant James, qui est noir, de « raciste » et qualifiant Engoron de « dérangé ».

Sur sa plateforme Truth Social, Trump a affirmé qu’il n’y avait aucun « acte répréhensible » dans ses actions consistant à « rembourser intégralement les banques sophistiquées de Wall Street, avec intérêts, sans défaut et sans victimes ».

Il y aura probablement des dizaines de témoins appelés à témoigner au procès, dont Trump lui-même et l’ancien directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg, qui a purgé une peine de prison après avoir plaidé coupable de fraude fiscale dans une affaire distincte intentée contre l’entreprise.

Les enfants de Trump, Eric, Don Jr. et sa fille aînée Ivanka – qui était initialement également visée par la plainte de James mais qui n’a finalement pas été poursuivie – sont également susceptibles de présenter leur propre témoignage.

L’ancien avocat de Trump, Michael Cohen – aujourd’hui un critique virulent de l’ancien président – ​​et des responsables de certaines institutions financières liées à Trump devraient également comparaître.