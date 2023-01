L’empire commercial de Guatam Adani ébranlé par le rapport de fraude Hindenburg

NEW DELHI – Les actions du groupe Adani, le conglomérat indien d’énergie et d’infrastructures dirigé par l’un des hommes les plus riches du monde, Gautam Adani, ont chuté vendredi après qu’une société de recherche américaine a publié de nombreuses allégations de fraude qui ont secoué les milieux d’affaires de la cinquième économie mondiale. .

La société a déclaré qu’elle pensait que les sociétés Adani étaient dangereusement endettées et que le cours de ses actions était surévalué de plus de 80%. Hindenburg a annoncé qu’il avait pris une position courte, ce qui signifie qu’il pariait que les actions d’Adani chuteraient.

Le groupe Adani a nié les allégations et a déclaré qu’il envisageait une action en justice contre Hindenburg. Dans un communiqué publié mercredi, le directeur financier Jugeshinder Singh a qualifié le rapport de “combinaison malveillante de désinformation sélective et d’allégations obsolètes, sans fondement et discréditées qui ont été testées et rejetées par les plus hautes juridictions indiennes”.