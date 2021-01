Naruhito a exprimé son « profond respect et sa gratitude » aux médecins et aux infirmières qui ont traité les patients atteints du COVID-19 et a offert de l’empathie à ceux qui ont perdu des êtres chers, perdu leur emploi ou lutté contre la solitude.

«Au cours de l’année écoulée, nous avons tous été confrontés à de nombreux problèmes et difficultés liés à la propagation de ce coronavirus inconnu que la plupart d’entre nous qui vivent aujourd’hui n’ont jamais connu à une telle échelle», a-t-il déclaré.

Il s’est également dit préoccupé par la discrimination à l’encontre de ceux qui étaient malades ou qui travaillaient dans le domaine médical, un phénomène répandu dans le Japon conformiste.

«J’ai hâte de vous rencontrer à nouveau face à face de tout mon cœur», a-t-il dit après avoir dit ses prières pour la paix dans le monde.

Au Japon, plus de 3000 décès ont été causés par le COVID-19. Les inquiétudes quant à une nouvelle augmentation du nombre de cas montent, avec un record quotidien de 1337 nouvelles infections pour la capitale Tokyo jeudi.

Le palais impérial du centre de Tokyo est ouvert au public tous les jours du Nouvel An, et la foule sur le terrain applaudit l’apparition de la famille impériale.

L’Agence de la maison impériale a déclaré le mois dernier qu’un message vidéo serait publié en raison de la pandémie. La plus grande attente au Japon était centrée sur l’apparition ou non de Masako. Elle a tendance à être retirée, souffre de ce qui est décrit comme une condition liée au stress, mais est apparue lors d’événements plus publics ces dernières années.

Masako a dit « Bonne année » au début du message et a parlé pendant les 30 dernières secondes du message de près de sept minutes. Son costume beige correspondait à la couleur de la cravate de Naruhito.

«Je prie du fond du cœur pour que cette année soit la plus aimable possible pour vous tous. Cet hiver a été rude avec de fortes chutes de neige dans certaines régions plus tôt que d’habitude, alors veuillez garder tout le monde en bonne santé », a déclaré Masako.

Le message vidéo était le premier de Naruhito. Son père émérite Akihito en a fait deux, après la catastrophe du tsunami dans le nord-est du Japon en 2011 et lorsqu’il a annoncé son abdication en 2016.

L’empereur n’a aucun pouvoir politique au Japon, mais a une signification symbolique pour de nombreuses personnes. Même le grand-père de Naruhito, Hirohito, l’empereur de la guerre, était considéré comme un homme doux qui aimait la nature dans les années d’après-guerre.