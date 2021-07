L’empereur japonais Naruhito devrait ouvrir les Jeux olympiques de Tokyo : rapport

L’empereur japonais Naruhito assistera probablement à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo le 23 juillet et déclarera les Jeux ouverts, selon un rapport. Le pays hôte des Jeux olympiques prend des dispositions pour la participation de l’empereur à la cérémonie d’ouverture, a rapporté l’agence de presse Kyodo, citant un responsable anonyme du développement. Le rapport indique que Naruhito « est prêt à rencontrer également des dignitaires étrangers en visite au palais impérial ».

Cependant, il est peu probable que les membres de la famille impériale regardent d’autres événements après que le comité d’organisation a décidé d’organiser presque toutes les compétitions à huis clos pour empêcher la propagation du coronavirus, selon le rapport. L’empereur de 61 ans est le patron d’honneur des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020.

La Charte olympique stipule que le chef de l’État du pays hôte proclame les Jeux ouverts. Empereur Naruhito L’empereur Naruhito avait précédemment exprimé sa préoccupation, par l’intermédiaire du grand intendant de l’Agence de la maison impériale Yasuhiko Nishimura, que les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo pourraient accélérer la propagation du coronavirus.

« Sa majesté est extrêmement préoccupée par la situation actuelle des infections au COVID-19, a déclaré Nishimura le mois dernier. Bien qu’il y ait des voix de malaise parmi le public, je pense que (l’empereur) craint que la tenue des Jeux olympiques et paralympiques ne conduise à l’expansion des infections.

Naruhito est le troisième empereur à avoir accepté le rôle de mécène honoraire et le premier à l’avoir assumé à la fois pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Son père, l’empereur Akihito, a déclaré l’ouverture des Jeux d’hiver de Nagano en 1998, tandis que son grand-père, l’empereur Hirohito, a proclamé le début des Jeux d’été de Tokyo en 1964 et des Jeux d’hiver de Sapporo en 1972.

