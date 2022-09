NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’empereur japonais Naruhito doit se rendre au Royaume-Uni pour les funérailles de la reine Elizabeth II.

L’Agence de la maison impériale a déclaré que Naruhito et sa femme, l’impératrice Masako, observaient un deuil solennel de trois jours pour Elizabeth.

Naruhito et Masako ont tous deux fréquenté l’Université d’Oxford en Angleterre, où ils se sont rencontrés.

Tous deux parlent couramment l’anglais et Naruhito a rencontré la reine Elizabeth II à plusieurs reprises en tant que prince héritier.

Le couple avait l’intention de rendre visite à la famille royale britannique en 2020 lors de leur premier voyage officiel après être monté sur le trône du chrysanthème. La pandémie de coronavirus a écrasé ces plans.

Le voyage sera le premier voyage outre-mer de Naruhito depuis qu’il est devenu empereur.

Les empereurs quittent rarement le Japon pour assister aux funérailles ou à d’autres cérémonies de chefs d’État étrangers.

Cependant, il existe un lien culturel et politique fort entre les familles royales britannique et japonaise qui remonte à des siècles et qui motive très probablement le voyage.

Alors que le trône japonais existe depuis plus longtemps que la couronne britannique, c’est la monarchie anglaise qui a contribué à inspirer la structure moderne du système impérial japonais sous l’empereur Meiji le Grand au début du XXe siècle.

L’empereur émérite Akihito et l’impératrice émérite Michicko ont assisté aux funérailles du roi des Belges Baudouin en 1993, le seul cas enregistré d’un empereur japonais assistant à des funérailles d’État pour un royal étranger.