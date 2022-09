TOKYO (AP) – L’empereur japonais Naruhito et l’impératrice Masako se rendront en Grande-Bretagne pour assister aux funérailles nationales de la reine Elizabeth II la semaine prochaine afin de lui rendre hommage, a déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement japonais.

Le secrétaire en chef du cabinet, Hirokazu Matsuno, a déclaré que le gouvernement japonais lui avait demandé d’accepter l’invitation de la famille royale britannique à y assister, compte tenu des relations étroites entre les familles royales des deux pays.

Traditionnellement, un empereur japonais reste à l’écart des funérailles, que ce soit chez lui ou à l’étranger, en raison d’une croyance culturelle basée sur la religion shintoïste qui considère la mort comme impure. La décision de Naruhito d’assister aux funérailles de la reine souligne l’importance et le lien profond entre les familles royales.

Matsuno a déclaré que la famille impériale du Japon entretenait des relations étroites avec la famille royale britannique depuis trois générations, y compris le grand-père de Naruhito, feu l’empereur Hirohito.

La reine Elizabeth avait invité Naruhito à visiter la Grande-Bretagne comme première destination de ses visites à l’étranger après être montée sur le trône du chrysanthème en 2019, qui a dû être reportée en raison de la pandémie, a déclaré Matsuno.

Il n’est pas prévu que le Premier ministre Fumio Kishida et d’autres responsables gouvernementaux assistent aux funérailles, a-t-il déclaré.

Naruhito a exprimé vendredi sa “profonde tristesse et ses sincères condoléances” pour le décès de la reine Elizabeth dans un communiqué publié par l’Agence de la maison impériale.

Dans une déclaration en japonais, Naruhito a félicité la reine Elizabeth pour avoir guidé et encouragé le peuple britannique et ses nations du Commonwealth et ses efforts pour la paix et la stabilité mondiales.

Naruhito a noté que la reine veillait toujours chaleureusement sur les relations entre les deux pays et prêtait attention aux liens entre les familles royales britannique et japonaise. Il a déclaré que la reine l’avait traité avec gentillesse et attention pendant ses études à Oxford dans les années 1980 et lors de ses visites officielles en Grande-Bretagne. À une occasion, alors que Naruhito étudiait à Londres, il fut invité au palais de Buckingham où la reine lui servit du thé.

Mari Yamaguchi, Associated Press