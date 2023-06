L’empereur du Japon souligne que la coopération avec les pays en développement est essentielle pour relever les défis climatiques

La coopération avec les pays en développement est essentielle pour faire face au changement climatique et à d’autres défis mondiaux, a déclaré jeudi l’empereur japonais Naruhito avant une visite en Indonésie, son premier voyage d’amitié officiel à l’étranger depuis qu’il est monté sur le trône du chrysanthème il y a quatre ans.

Naruhito commence le voyage d’une semaine samedi avec sa femme, l’impératrice Masako, une ancienne diplomate.

« La coopération avec les pays émergents et en développement devient de plus en plus importante pour s’attaquer aux problèmes mondiaux tels que le changement climatique, l’énergie et l’alimentation », a déclaré Naruhito lors d’une conférence de presse au Palais impérial. « J’espère que notre amitié et notre compréhension mutuelle s’approfondiront davantage grâce aux échanges et à la coopération entre les peuples des deux pays. »

UNE FEMME AU JAPON ARRÊTÉE POUR AVOIR PULVÉRISÉ DES PERSONNES AVEC UN LIQUIDE NON IDENTIFIÉ À L’INTÉRIEUR DES TOILETTES D’UN GRAND MAGASIN

Le voyage intervient alors que le Japon et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est célèbrent 50 ans d’amitié cette année, lorsque l’Indonésie assume la présidence de l’ASEAN. Le Japon cherche de plus en plus à approfondir ses liens avec les pays en développement pour relever les défis régionaux et mondiaux. Le Japon est le plus grand fournisseur d’aide publique au développement de l’Indonésie, selon le ministère japonais des Affaires étrangères.

Naruhito, 63 ans, est le premier empereur du Japon né après la Seconde Guerre mondiale, qui a combattu au nom de son grand-père, l’empereur Hirohito.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le Japon a occupé l’Indonésie, une ancienne colonie néerlandaise appelée les Indes néerlandaises, de 1942 jusqu’à la capitulation de Tokyo en août 1945.

« Il y a eu une période difficile dans nos relations avec l’Indonésie », a déclaré Naruhito. « Je crois qu’il est important de ne pas oublier ceux qui ont perdu la vie, d’approfondir notre compréhension de l’histoire et de nourrir l’amour de la paix. »

Naruhito a noté avoir entendu ses parents, l’empereur émérite Akihito et sa femme Michiko, parler de leurs expériences pendant la guerre et a exprimé sa détermination à poursuivre leur dévouement à la paix et aux efforts pour expier la douleur de ceux qui ont souffert pendant la guerre.