L’empereur du Japon rencontre le président indonésien lors de son premier voyage officiel à l’étranger en tant qu’empereur

BOGOR, Indonésie (AP) – L’empereur japonais Naruhito a rencontré le président indonésien Joko Widodo lundi, le troisième jour de son premier voyage officiel à l’étranger depuis son accession au trône du chrysanthème en 2019.

Widodo et la première dame d’Indonésie, Iriana, ont accueilli Naruhito et l’impératrice Masako au palais présidentiel de Bogor, ainsi que des hôtes vêtus de vêtements traditionnels indonésiens et un orchestre militaire qui a joué les deux hymnes nationaux.

« Je me sens très honoré parce que l’Indonésie est la première destination de la visite d’Etat bilatérale de l’empereur japonais à l’étranger », a déclaré Widodo.

Naruhito cherche à souligner l’amitié entre le Japon et l’Indonésie lors de sa visite d’une semaine, et les responsables ont déclaré que les deux dirigeants parleraient de la coopération entre les pays.

L’empereur est arrivé samedi dans la capitale et a visité certains endroits de la ville, dont une station du MRT de Jakarta, qui est la première ligne de métro d’Indonésie et a été financée par un prêt de l’Agence japonaise de coopération internationale.

Naruhito a prévu de visiter mardi le cimetière des héros indonésiens à Jakarta.

Pour mercredi, il a prévu un voyage à Yogyakarta, une ville également sur l’île de Java qui est le centre de la culture javanaise et le siège de dynasties royales depuis des siècles. Il prévoit de se rendre jeudi au temple de Borobudur, le plus grand temple bouddhiste du monde.

Naruhito a déclaré avant de quitter le Japon que la coopération avec les pays en développement est essentielle pour faire face aux défis mondiaux tels que le changement climatique, l’énergie et l’alimentation. Son voyage intervient alors que le Japon et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est célèbrent cette année 50 ans d’amitié, lorsque l’Indonésie assume la présidence de l’ASEAN.

Le Japon cherche de plus en plus à approfondir ses liens avec les pays en développement pour relever les défis régionaux et mondiaux. Le Japon est le plus grand fournisseur d’aide publique au développement à l’Indonésie, selon le ministère japonais des Affaires étrangères.

Naruhito, 63 ans, est le premier empereur du Japon né après la Seconde Guerre mondiale, qui a combattu au nom de son grand-père, l’empereur Hirohito.

Les troupes japonaises ont occupé l’Indonésie, puis la colonie néerlandaise des Indes orientales, de 1942 jusqu’à la capitulation de Tokyo en août 1945.

Achmad Ibrahim et Edna Tarigan, The Associated Press