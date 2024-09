L’empathie d’un vétérinaire de l’île a touché des milliers d’animaux de compagnie et leurs propriétaires

Le Dr Amanda Booth, fondatrice de Saseenos Vet Services, continue de vivre son rêve de toujours

C’est au moment où nos animaux de compagnie ont besoin d’aller chez le vétérinaire que les gens réalisent à quel point il est important d’avoir un vétérinaire en qui ils peuvent avoir confiance.

À Sooke, l’un de ces vétérinaires est le Dr Amanda Booth, qui a touché des milliers de vies en tant que propriétaire et fondatrice de Saseenos Veterinary Services depuis 1989.

Booth sera le premier à vous dire que sa clinique à service complet a vu de nombreux cas intéressants et significatifs.

Il y a quelques années, elle a traité un boa constricteur atteint d’une infection bactérienne à un endroit qu’on voudrait éviter chez un serpent : la bouche.

« On aurait dit que la propriétaire pensait que c’était une petite fille faible, n’est-ce pas ? Et je vais être intimidé. » Ce n’est que lorsque le serpent a commencé à serrer le cou du gars qu’il l’a laissée s’en occuper.

Un autre client était Erik le poney théâtral, star des spectacles du Far West pendant six ans et qui a également récolté près de 30 000 $ pour des œuvres caritatives.

Elle a également guidé des clients à travers des situations déchirantes ou aidé leurs bébés à fourrure à survivre à des choses comme des balles logées, des virus, des os cassés et plus encore.

Tout au long de son parcours, Booth a cultivé la compassion en essayant de se mettre à la place de l’autre.

« Je dis toujours que tous mes enfants ont quatre pattes. Il faut donc se demander comment je me sentirais si je n’avais pas les connaissances que j’ai et que c’était mon bébé. J’ai toujours pensé que l’enseignement était une part importante de ce que je fais pour mes clients. Prenez ces 15 minutes supplémentaires pour aider la personne à comprendre la situation. »

Lorsque Booth a obtenu son diplôme du Western College of Veterinary Medicine en 1983, sa classe était la première à compter 50-50 hommes et 50 femmes. L’année précédente, la classe comptait environ cinq femmes et 65 hommes et elle estime que la majorité des cliniques appartenaient à des hommes.

Mais cela ne l’a pas empêchée de poursuivre le rêve de toute une vie.

« J’ai eu de la chance car mes parents avaient acheté ce terrain dans les années 70, pensant que je pourrais un jour vouloir gérer une clinique vétérinaire. Dès l’âge de cinq ans, je savais que c’était ce que je voulais faire. »

Les réalisations de Booth depuis lors sont nombreuses. En 2022, Booth a agrandi son établissement de 800 pieds carrés et a récemment embauché une nouvelle partenaire vétérinaire, la Dre Carla Bell. Sa clinique a remporté le prix de l’entreprise de l’année de Sooke.

Elle est également fière qu’elle ait été la seule clinique de l’île du Sud à prendre en charge les cas d’animaux sauvages, recevant parfois des appels de la GRC à minuit.

« J’ai vraiment de la chance que cela ait été une carrière si intéressante », a-t-elle déclaré.

Cet article est un dossier spécial de Sooke Women in Business.