L’empaquetage du gouvernement contre les touristes bafouant les normes de Covid-19

Alors que les États assouplissent les restrictions de verrouillage de covid-19 et que les lieux touristiques rouvrent lentement, des milliers de personnes affluent vers les collines pour faire une pause dans les vagues de chaleur qui balayent les collines. L’un des lieux touristiques les plus importants à cet égard est l’Himachal Pradesh, car des milliers de touristes visitent Manali, alors que les cas quotidiens de coronavirus baissent dans le pays qui, le mois dernier, luttait contre une deuxième vague de Covid sans précédent. Le gouvernement de l’Himachal Pradesh avait annoncé le mois dernier l’assouplissement des restrictions de Covid-19 à la suite de quoi, les touristes ont commencé à se diriger vers des altitudes plus élevées, en particulier vers Shimla, Kullu-Manali et Dharamsala.

Suite à la migration des touristes, des images de rues très fréquentées à Manali pendant le week-end ont commencé à faire surface sur Internet. Alors que des images des rues très fréquentées de Manali apparaissaient sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs ont exprimé leur inquiétude et leur déception face à la distanciation sociale et à la sécurité, tandis que certains utilisateurs ont fait un empannage en partageant des mèmes et des blagues sur eux.

Le dernier à avoir rejoint la tendance a été le gouvernement indien, qui s’est lui aussi tourné vers Twitter pour se moquer de la foule des touristes. S’adressant aux médias sociaux, cela a exprimé: «Avec la moindre détente, vous allez à la montagne. La foule d’aujourd’hui dans les hôtels peut augmenter la foule de demain dans les hôpitaux. La négligence n’est pas juste, l’épidémie n’est pas encore partie. »

L’image montre une foule immense de personnes, violant les normes covid-19. La photo dit : « Manali peut attendre, mais pas le virus. Restez en sécurité, restez à la maison. »

Cependant, News18 n’a pas pu vérifier l’image qui n’a pas été partagée par de nombreux internautes sur Twitter pour sonner l’alarme.

Des mèmes antérieurs liés aux voyages à Manali au milieu de la pandémie de covid-19 ont inondé les médias sociaux.

Le président de l’association des hôtels et restaurants de Shimla, Sanjay Sood, a déclaré PTI que le retrait de la condition de déclaration RTPCR négative et de laissez-passer e-Covid pour entrer dans l’État a donné un coup de fouet à la fréquentation touristique. Mohinder Seth, président de la Tourism Industry Stakeholder Association, a déclaré : « Le taux d’occupation des hôtels reste compris entre 60 et 90 % le week-end, tandis que les autres jours, il reste autour de 40 à 45 %.

Le mois dernier, des vidéos de longues files d’attente sinueuses de véhicules sont devenues virales sur les réseaux sociaux quelques heures après l’ouverture de la frontière aux touristes. Les policiers ont arrêté des véhicules pour examiner le laissez-passer électronique des voyageurs en provenance d’autres États, ce qui a causé de longues files d’attente.

