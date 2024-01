L’empannage « Ravana » de Himanta Sarma à Rahul Gandhi le jour de la consécration de Ram Mandir | Dernières nouvelles Inde

Le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, s’en est pris lundi au député du Congrès Rahul Gandhi, qui se trouve dans l’État du nord-est dans le cadre du « Bharat Jodo Nyay Yatra », le traitant de « Ravan ». Interrogé sur sa réponse aux remarques de Gandhi. l’attaquant, Sarma a été cité par ANI comme disant: “Pourquoi parlez-vous de Ravan aujourd’hui? Parlez au moins de Ram aujourd’hui. Nous avons l’occasion de parler de Ram après 500 ans. Nous ne devrions parler que de lui et non de Ravan.” Sarma faisait référence à la cérémonie « pran pratishtha » du temple Ram à Ayodhya, qui a été présidée aujourd’hui par le Premier ministre Narendra Modi. Un drame intense s’est ensuivi lundi à Nagaon, en Assam, lorsque Gandhi a été empêché de visiter le Sri Sri Sankardeva Satra dans le district de Nagaon et également de tenir une réunion dans le district de Morigaon. En signe de protestation, Gandhi a demandé si le Premier ministre Modi allait désormais « décider qui visiterait un temple et quand ».

Le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, et le député du Congrès Rahul Gandhi

Gandhi était parti tôt le matin pour Satra, lieu de naissance du réformateur social du XVe siècle Srimanta Sankardeva, mais a été arrêté à Haibargaon, après quoi il s’est assis avec d’autres hauts dirigeants du parti sur Dharna. Le Congrès a également affirmé que les autorités ne lui avaient donné aucune raison pour l’arrêter.

« Le Premier ministre Modi décidera-t-il qui visitera un temple ?

“Le Premier ministre Modi décidera-t-il maintenant qui visitera un temple et quand ?… Nous ne voulons pas créer de problèmes et simplement prier au temple”, a déclaré Gandhi aux autorités policières, cité par le PTI. Rahul Gandhi a allégué que Modi a exercé des pressions sur le gouvernement de l’Assam pour l’empêcher de se rendre sur le lieu de naissance du saint emblématique et de lui rendre hommage.

Le leader du Congrès a déclaré aux journalistes qu’il croyait en la philosophie de Sankardeva : « Nous, comme lui, croyons au rapprochement des gens et non à la propagation de la haine. Il est comme un gourou pour nous et nous donne la direction. J’avais donc pensé qu’en arrivant en Assam, je devrais lui présenter mes respects.