L’émotionnel Stefanos Tsitsipas s’effondre après avoir atteint la première finale du Grand Chelem à Roland-Garros

Tsitsipas deviendra le premier joueur grec à disputer une finale du Grand Chelem lorsqu’il affrontera le vainqueur de la deuxième demi-finale de vendredi entre Novak Djokovic et Rafael Nadal dimanche, après avoir résisté à une courageuse riposte de l’Allemand Zverev pour remporter le set final par un score de 6-3, le faisant passer au plus gros test de sa carrière ce week-end.

Malgré la perte de ses trois demi-finales précédentes du Grand Chelem, l’acier Tsitsipas est resté calme dans un set final tendu au cours duquel il a raté quatre balles de match avant de servir pour gagner.

Après avoir obtenu sa victoire avec un as sur sa cinquième balle de match, Tsitsipas a triomphalement levé les bras en l’air pour célébrer sa victoire – et a embrassé Zverev au filet avant de s’asseoir au bord du court.

Il était clair que la victoire signifiait pour Tsitsipas, mais quand est venu le temps pour lui d’exprimer ses émotions après sa qualification pour la finale de dimanche, le joueur grec n’a pas pu retenir ses larmes.

« Je ne pense qu’à mes racines, d’où je viens, a-t-il dit au public.Je viens d’un très petit endroit en dehors d’Athènes. Mon rêve était de jouer ici. Mon rêve était de jouer un jour sur la grande scène de Roland-Garros. Je n’aurais jamais pensé que je le ferais. »

Tsitsipas avait semblé être aux commandes après avoir remporté les deux premiers sets par un score de 6-3 avant que Zverev ne riposte dans les deux sets suivants, remportant les deux 6-4.

Mais alors que le public de 5 000 personnes – et peut-être Tsitsipas lui-même – commençait à ressentir une nouvelle déception en demi-finale du Grand Chelem, il a de nouveau pris le contrôle du décideur.

« Eh bien, c’était angoissant, c’était si intense« , a expliqué Tsitsipas par la suite.

« Le premier match du cinquième set était tellement important. Je suis revenu de trois points d’arrêt, j’avais la foule avec moi, ils m’encourageaient.

« J’avais encore de l’espoir, je savais que je pouvais me battre et faire bouger les choses, alors c’est ce que j’ai fait. J’ai traversé de nombreuses phases dans ce match, j’ai presque eu une dépression émotionnelle, mais cette victoire signifie le plus pour moi.

« C’est probablement la victoire la plus importante de ma carrière jusqu’à présent. Il y avait beaucoup de monde dans la foule et en Grèce qui m’encourageaient.

« C’est très important d’avoir ces gens en moi et autour de moi. Je veux faire plus, être plus reconnu dans le pays.

« Je pense que la Grèce fait désormais partie intégrante de la communauté du tennis, et je pense que Maria Sakkari et moi avons fait tout notre possible pour que la Grèce s’améliore dans ce sport.«

Tsitsipas aura désormais une journée pour récupérer avant la finale de dimanche où un test difficile l’attendra soit sous la forme de la tête de série Djokovic ou de Rafael Nadal, le champion en titre qui cherche un incroyable 14e titre en carrière à Roland-Garros.