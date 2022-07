L’émotionnel Paddy Pimblett dédie sa victoire à l’UFC 277 à un ami décédé par suicide

La superstar de l’UFC, Paddy Pimblett, a dédié son triomphe sur Jordan Leavitt à l’UFC 277 à son ami récemment décédé par suicide. Dans une interview d’après-match, le combattant a fondu en larmes et a rendu hommage à son défunt ami.

Le combattant du Merseyside a enregistré sa troisième victoire consécutive après avoir imposé un tap-out de Leavitt au deuxième tour du match à l’O2 Arena.

Après avoir obtenu la victoire par soumission, Pimblett a sauté de l’octogone pour célébrer avec son collègue combattant de l’UFC et ami proche Molly McCann, qui avait vaincu Hannah Goldy plus tôt dans la soirée.

Cependant, Pimblett est devenu extrêmement émotif lors d’une interview d’après-combat alors qu’il dédiait sa victoire à deux personnes qui étaient très spéciales pour lui. Le premier était Lee-Joshua Hodgson, un enfant décédé tragiquement le mois dernier à l’âge de quatre ans après avoir lutté contre le cancer. Il a ensuite exhorté le monde à sensibiliser le public à la santé mentale des hommes et a révélé qu’il avait perdu un ami cher par suicide.

«Je veux dédier ce combat au petit bébé Lee, le petit guerrier. Plus un combattant que n’importe lequel d’entre nous ne le sera jamais », a déclaré Pimblett.

“Mais aussi, je me suis réveillé vendredi matin à 4 heures du matin avec un message disant qu’un de mes amis à la maison s’était suicidé. C’était cinq heures avant ma pesée. Alors Ricky, c’est pour toi. Il y a un stigmate dans ce monde que les hommes ne peuvent pas parler. Écoute, si tu es un homme et que tu as du poids sur les épaules et que tu penses que la seule façon de le résoudre est de te tuer, s’il te plaît, parle à quelqu’un. Parlez à n’importe qui. ajouta le combattant émotionnel.

Le joueur de 27 ans a reçu une vague de soutien des fans après son geste incroyable.

Le compte Twitter officiel de l’UFC a partagé son interview en écrivant “Se battre pour quelque chose de plus grand que lui-même”.

Se battre pour quelque chose de plus grand que lui ❤️ #UFCLondres pic.twitter.com/A7aNUFgvPU – UFC (@ufc) 23 juillet 2022

Pimblett sanglotait en quittant l’arène, avec l’hymne de Liverpool “You’ll Never Walk Alone” joué en arrière-plan.

