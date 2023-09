L’émotionnel Andy Murray manque les funérailles de sa grand-mère pour donner la tête à la Coupe Davis à la Grande-Bretagne

Le Britannique Andy Murray a offert vendredi à son équipe une victoire en Coupe Davis contre la Suisse avant de révéler qu’il avait manqué les funérailles de sa grand-mère pour jouer.

« Aujourd’hui est un jour difficile pour moi, c’est l’enterrement de ma grand-mère aujourd’hui », a déclaré Murray ému après sa victoire épique 6-7 (7/9), 6-4, 6-4 contre Leandro Riedi à la Manchester Arena.

« Je suis désolé pour ma famille de ne pas pouvoir être là mais Gran, celui-ci est pour toi. »

Murray est ensuite retourné à son banc où il s’est assis en sanglotant dans sa serviette.

Le joueur de 36 ans n’avait perdu que trois de ses 35 précédents matches en simple dans la compétition, mais avait besoin de toute son habileté et de sa compétitivité pour se frayer un chemin devant Riedi, 21 ans, qui faisait ses débuts en Coupe Davis.

Riedi a remporté le premier set au tie-break avant que l’ancien numéro un mondial ne reprenne le chemin de la victoire après trois heures et 10 minutes de jeu sur le terrain.

« C’est incroyable de s’en sortir, j’aurais facilement pu aller dans l’autre sens », a déclaré Murray.

« Il (Riedi) revenait, c’était ridicule les tirs qu’il réalisait. Il a rendu la tâche très difficile pour moi, mais j’ai continué à me battre et j’ai essayé de rester concentré et j’ai réussi à renverser la situation. »

La victoire a donné à la Grande-Bretagne une avance de 1-0 sur la Suisse.

Cameron Norrie peut sceller l’égalité s’il bat Stan Wawrinka lors du deuxième match en simple. Sinon, ce sera le double qui décidera.

