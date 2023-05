Lemont Quarries ajoute des groupes et des festivals à sa programmation estivale – Shaw Local

Au-delà de l’attrait des tyroliennes de haut vol et des aventures d’escalade, The Forge: Lemont Quarries accueillera une série de concerts d’été avec des têtes d’affiche nationales et un éventail de festivals et d’événements spéciaux.

Les concerts et les festivals seront de retour à The Forge : Lemont Quarries cet été. (Photo fournie par The Forge: Lemont Quarries)

Les 300 acres du parc offrent des parcours de défi aérien, du tir à l’arc, des tours d’escalade, du vélo, du lancer de hache, des sports de pagaie et des programmes de loisirs de plein air, l’accessibilité étant également une priorité. La mission est de ravir les clients en offrant des expériences de plein air transformationnelles, a déclaré un communiqué de presse.

Voici quelques-uns des moments forts du divertissement, avec des billets en vente maintenant.

La Forge chante Disney

3 et 4 juin

Amenez toute la famille et rejoignez The Forge Sings Crew pour deux jours de plaisir Disney, y compris une Princess Meet & Greet. Les plus petits sont invités à enfiler leurs costumes de personnages préférés.

Les revivalistes

19h le 16 juin

Coup d’envoi de la série de concerts d’été de The Forge, The Revivalists lâchera leur rock américain de la Nouvelle-Orléans. Apportez des chaises de jardin et des couvertures de pique-nique pour assister à ce concert pop-up exclusif du groupe Lollapalooza. Le concert est gratuit, avec des billets requis pour le premier arrivé sur la pelouse.

Festival des camions de restauration de citron

11h à 19h le 1er juillet

La Forge présentera le deuxième festival annuel Lemont Food Truck, avec un café en plein air et un village de vendeurs mettant en vedette des entreprises locales.

Fête de la forge

14 au 16 juillet

Pour célébrer le troisième anniversaire du lieu, les clients de tous âges sont invités à trois jours de célébration, avec de la musique live tout au long du week-end, y compris le célèbre groupe de reprises Maggie Speaks, ainsi que des divertissements, des activités familiales, des ateliers éducatifs pratiques, des opportunités de bénévolat, des courses difficiles et un feu d’artifice final.

Groupes de bluegrass

17 h 13 août

The Forge accueille trois têtes d’affiche en une soirée – Yonder Mountain String Band, Railroad Earth et Leftover Salmon – chacun apportant sa propre touche à la musique bluegrass.

Sœur Hazel

18h30 19 août

Le groupe country alternatif Sister Hazel a été nommé « l’un des 100 artistes indépendants les plus influents des 15 dernières années » par le magazine Performing Songwriter.

La promenade artistique de la forge

10 h à 16 h les 26 et 27 août

Tout au long du festival en plein air de deux jours, écoutez de la musique en direct de musiciens et de chorales locaux, ainsi que des performances en direct de groupes de théâtre, de peintres, de groupes de danse et d’autres artistes. Les clients ont droit à une randonnée interactive à travers des installations artistiques alors qu’ils assistent à des expositions, des cours et des ateliers de beaux-arts.

Toujours clair

18h30 8 septembre

Originaire de Portland, Oregon, le groupe de rock américain Everclear entame sa dernière tournée, clôturant la série de concerts du parc.

La Forge : Lemont Quarries se trouve au 227 Heritage Quarries Drive à Lemont. Pour les billets et la programmation complète des attractions, appelez le 630-326-3301 ou visitez forgeparks.com.