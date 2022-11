Lemont exclut Kenwood pour atteindre les demi-finales de classe 6A – Shaw Local

LEMONT – La marge ne semble pas peu impressionnante au début, mais le score du quart de finale de classe 6A a été la clé : Lemont 14, Kenwood 0.

Les Broncos sont arrivés à Lemont samedi soir, ignorant le froid et donnant aux hôtes invaincus tout ce qu’ils pouvaient gérer pendant 48 minutes.

En fin de compte, la différence n’était pas l’offensive de Lemont, qui a réussi à obtenir 207 verges.

C’est la défense, qui a forcé un revirement que l’attaque a transformé en score, et a maintenu les Broncos à 134 verges.

Cette combinaison catapulte Lemont (12-0) en demi-finale 6A. East St. Louis, qui a battu Crete-Monee, 45-0, samedi après-midi, sera le visiteur. C’est la première demi-finale de Lemont en huit saisons.

“Nous travaillons pour cela tous les jours, jour après jour”, a déclaré le secondeur extérieur Nathan Kunickis. “Nous savions qu’en entrant, nous aurions une petite bataille, mais nous nous sommes battus.”

Le froid a semblé dynamiser chaque défense, en particulier celle de Lemont. Un bloc de botté de dégagement de Kunickis, récupéré par son coéquipier Roberto Patino, à la fin du premier quart a été le premier gros jeu du match.

Cela a lancé les hôtes dans une excursion de six jeux et 24 verges qui s’est terminée avec Nate Wrublik de Lemont tâtonnant sur une course de 2 verges à la ligne de but et AJ Carlson récupérant dans la zone des buts pour le score neuf secondes après le début du deuxième quart. Les 30 courses de Wrublik pour 142 verges ont représenté 68,5% de l’attaque de Lemont lors d’une nuit où une fine neige est tombée pendant les trois derniers quarts du match.

“Ils sont incroyablement athlétiques défensivement”, a déclaré l’entraîneur de Lemont, Bret Kooi, à propos de Kenwood. «Nos enfants se sont montrés défensifs en grand. Offensivement, je suis devenu un peu trop conservateur, aussi athlétiques soient-ils. Mais nos enfants l’ont fait.

Kooi qui prend sa retraite à la fin de la saison et affiche une fiche de 198-102 à la 29e année d’une carrière avec deux couronnes d’État à Lockport. Si Lemont gagne, il prendra sa retraite avec 200 victoires.

“Je ne savais pas, et je m’en fous”, a déclaré Kooi en riant.

L’autre gros jeu a été la passe de 33 verges de Payton Salamon de Lemont à Dylan Swanstrom lors du deuxième cliché du troisième quart. Trois jeux plus tard, Wrublik a marqué sur une escapade de 5 mètres autour du côté droit et c’était 14-0.

La défense l’a fait rester 14-0.

Kenwood, joué par les frères Thunderbird – le quart-arrière Kevari et le porteur de ballon Kevin – a traîné beaucoup plus longtemps que la plupart des observateurs ne s’y attendaient. Deux fois, ils ont menacé de marquer, y compris sur un entraînement qui s’est prolongé jusqu’au quatrième quart, mais s’est terminé par une incomplétude sur les quatrième et troisième du Lemont 9.

Les Broncos ne pouvaient rien faire avec un chiffre d’affaires ultérieur de Wrublik, Lemont tenant à nouveau défensivement grâce à une défense de passe pointue.

“Nous étions juste en train de couler vers le ballon”, a déclaré la sécurité Carter Mikolajczak. “Toute la clé était simplement d’envoyer la maison et de laisser nos arrières défensifs travailler.”

Kevari Thunderbird a été 4 sur 12 pour 12 verges, avec une interception, un choix de Mikolajczak et un retour de 20 verges sur le premier entraînement de Kenwood au troisième quart.

East St. Louis, l’une des meilleures équipes du Midwest, proposera un défi d’une autre envergure.

« J’ai pleinement confiance en nos DB et en notre défensive », a déclaré Mikolajczak. Il a ajouté en regardant la récupération de Patino du bloc de botté de dégagement: “C’est comme regarder l’un de vos grands frères vous aider, vous emmener.”

Prochaine étape sur la piste : les demi-finales.