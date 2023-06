Lemont donne le coup d’envoi des célébrations du 150e anniversaire avec la proclamation et l’inauguration du parc Village Green – Shaw Local

Le village de Lemont a lancé la célébration de son 150e anniversaire par un vendredi après-midi ensoleillé avec de courts discours et une atmosphère de fête.

Certains participants sont arrivés 30 minutes plus tôt pour parcourir les tables et trouver une place à l’ombre de la tente.

L’un était Geri Sutterlin a déménagé à Lemont de Californie il y a neuf ans pour vivre plus près de sa fille. Elle aimait toute l’activité de Lemont, des bars aux salons de l’automobile.

« Il y a toujours quelque chose à faire ici », a déclaré Sutterlin. « C’est une ville amusante. Et tout le monde a le dos de tout le monde.

Kristian Gist, qui a aidé à l’image de marque et au marketing pour la célébration, était à l’une des tables, distribuant des billets de tombola pour un panier d’articles liés au 150e anniversaire de Lemont. Gist a déclaré que la table à côté de la sienne vendait des vêtements pour les personnes de tous âges, des bébés aux adultes, afin que les gens puissent « magasiner toute la collection ».

« Nous aimons voir les gens le porter et l’aimer », a déclaré Gist.

L’auteur Pat Camalliere exposait et vendait ses quatre romans policiers historiques, qui se déroulent tous à Lemont à des périodes différentes, et qu’elle en a « trois autres en préparation », a-t-elle déclaré.

Le village de Lemont avait chargé Camallière d’écrire un livret sur l’histoire de Lemont. Camallière avait des copies disponibles pour les participants.

Le livret complet, « Lemont à 150 ans : hier et aujourd’hui », comprenait les sections suivantes : Glaciers et Lemont, The Potawatomi and Settlement of Lemont, The Illinois and Michigan Canal, Lemont Stone and Quarries, Lemont and the Civil War, The Sanitary & Ship Canal, Smokey Row, The Cal-Sag Channel, Transportation, Businesses and People of Lemont, The Village of Faith et Lemont Today.

Bill McAdam, président du conseil des commissaires du district de Lemont Park et résident de longue date de Lemont, est également arrivé tôt. McAdam a déclaré qu’il avait 6 ans lors de la célébration du centenaire de Lemont et en a même rappelé certaines parties.

McAdam a déclaré que le plus grand changement de Lemont est la croissance de la communauté et a été impressionné que Lemont ait attiré « autant de monde ici un vendredi après-midi ».

« Les habitants de Lemont ont beaucoup à célébrer »

Le maire de Lemont et le représentant de l’État, John Egofske, ont pris la parole en premier. Il a gardé l’esprit de fête intact en annonçant : « Très bien, commençons cette célébration, allez ! quand il s’est approché du podium.

« J’ai toujours dit que Lemont travaillait dur et jouait dur », a déclaré Egofske. « Et aujourd’hui est un jour où nous allons jouer dur. »

Egofske a félicité les résidents de Lemont pour la valeur de leur histoire, qu’elle soit relatée dans des livres ou partagée verbalement de génération en génération – et que les résidents d’aujourd’hui font partie de cette histoire.

« Lemont, comme nous le savons tous, est vraiment un endroit spécial », a déclaré Egofske avant d’ajouter : « Nous nous engageons à préserver notre patrimoine tout en favorisant notre croissance ».

En lisant la proclamation, Egofske a déclaré que 243 villageois avaient voté en faveur de l’incorporation de Lemont en tant que village et qu’aucun n’avait voté contre.

« C’était un vote populaire », a déclaré Egofske avant d’ajouter : « Cela ne se reproduira plus. »

Bien que les archives indiquent que Lemont a été créé en 1836, il n’a été incorporé en tant que village que le 9 juin 1873, selon le site Web du 150e anniversaire de Lemont. Le 150e site Web de Lemont répertorie également les films qui ont été tournés à Lemont ainsi que les « Lemonters notables ».

Je suis fier de représenter cette communauté qui a permis à tant de familles, dont la mienne, de réaliser le rêve américain. — Sénateur d’État John Curran

Le représentant américain Bill Foster a déclaré que l’événement de vendredi avait été inscrit dans le dossier du Congrès afin qu’il soit toujours disponible en ligne pour que les gens puissent le lire. Il a fait l’éloge de la riche histoire de Lemont et a déclaré : « Les habitants de Lemont ont beaucoup à célébrer.

Foster a également déclaré que les résidents sont « une communauté dynamique prête à célébrer avec optimisme ses 150 prochaines années ».

Le sénateur d’État John Curran a fait écho à ces sentiments en soulignant les contributions importantes de Lemont dans les affaires, la culture et la foi et la façon dont les résidents sont bien connectés les uns aux autres.

« Je suis fier de représenter cette communauté qui a permis à tant de familles, dont la mienne, de réaliser le rêve américain », a déclaré Curran.

Richard A. Kwasneski, ancien maire de Lemont et actuel président du conseil d’administration de Pace Suburban Bus, a déclaré que les habitants de Lemont écrivent vraiment l’histoire, et il a encouragé les résidents à partager cette histoire avec leurs familles.

« L’histoire est vraiment quelque chose qui devrait être transmise aux générations futures », a déclaré Kwasneski.

Individus travailleurs

George J. Schafer, l’administrateur du village de Lemont, a dédié le futur parc Village Green et a demandé au comité de planification de l’anniversaire, les « individus assidus qui ont planifié ces événements pour la célébration d’un an », de venir à l’avant, il pourrait les reconnaître.

Les membres du comité de planification du 150e anniversaire de Lemont sont Jason Berry, Barb Buschman, Susan Donahue, Stephanie Katopodis, Shannon Kazmierczak, Jane McCague, Linda Molitor, Donna Pecina, Lauren Raspanti, Janet Schatz, Traci Sarpalius et Julie Thomas, selon l’anniversaire de Lemont. site Internet.

Les partenaires du village pour le 150e anniversaire comprennent Lemont Park District, la bibliothèque publique de Lemont, Heritage Corridor Business Alliance, Lemont Area Historical Society and Museum et le Lemont Junior Womens Club, selon le site Web de l’anniversaire de Lemont.

Jason Berry, directeur du développement économique et communautaire du village, a précédemment déclaré que la Pollyanna Brewing Company honorait les origines immigrées avec une Lemont 150 Lager spéciale, « une bière blonde de style européen, bien sûr », a-t-il déclaré.

Selon le site Web de Lemont 150, l’artiste local Joyce Affelt a créé l’art de la canette et les ventes de bières financeront Village Green Park au centre-ville de Lemont.

La fête se poursuit samedi. Le festival du 150e anniversaire de Lemont aura lieu samedi de 13 h à 18 h sur la rue Front à Lemont.

L’événement de samedi proposera de la nourriture (ethnique et américaine), des spectacles en direct, notamment le Lemont High School Band, des danseurs folkloriques lituaniens, le groupe de jeunes slovènes Marela Dancers, des danseurs irlandais; concours de restauration de pierogi, animations pour enfants, jeux de carnaval, activité minière, concours, tirages au sort, séances de photos avec le photomaton du 150e anniversaire de M. Lincoln et Lemont.

Pour plus d’informations, visitez lemont150.com.