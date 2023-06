Lemont célèbre son 150e anniversaire cette semaine – Shaw Local

À quelle vitesse pouvez-vous manger deux douzaines de pierogies ?

C’est ce que veut savoir le village de Lemont. Selon Jason Berry, directeur du développement économique et communautaire du village de Lemont, il organise un concours de restauration de pierogi samedi dans le cadre d’une semaine de célébrations en l’honneur du 150e anniversaire.

« Les 10 premières personnes qui s’inscriront mangeront deux douzaines de pierogies aussi vite qu’elles le pourront », a déclaré Berry. « Nous aurons une carte-cadeau de 100 $ au marché frais de Celina à celui qui gagnera. »

Celina’s Fresh Market prépare des pierogies aux pommes de terre et au fromage pour le concours, a déclaré Berry.

Alors que Berry prévoit que les habitants de Lemont voudront se rendre au centre-ville ce week-end, la célébration de l’anniversaire devrait plaire à une grande variété de personnes.

Cela inclut les résidents de Joliet et de Lockport, tous ceux qui espèrent découvrir davantage le « Lemontness » de Lemont, a déclaré Berry.

« Je pense que Lemont a beaucoup à offrir qui fait partie du corridor patrimonial et qui fait partie de l’identité de notre région », a déclaré Berry. « Des endroits comme Lockport et Joliet, nos villes sœurs, ont tous grandi ensemble le long du canal I&M et partagent une culture de carrière. »

Lemont célèbre cette semaine son 150e anniversaire, avec le point culminant de la célébration vendredi et samedi. Sur la photo, le canal I&M à Lemont. (Photo publiée avec l’aimable autorisation du village de Lemont)

Berry a déclaré que la Pollyanna Brewing Company honorait les origines immigrées avec une Lemont 150 Lager spéciale, « une bière blonde de style européen, bien sûr », a-t-il déclaré.

L’artiste local Joyce Affelt a créé la can art and brew sales financera Village Green Park au centre-ville de Lemont, selon le site Lemont 150.

Les divertissements en direct comprendront des danseurs folkloriques lituaniens, des danseurs du groupe de jeunes slovènes Marela et des danseurs irlandais, car Lemont a toujours une importante population irlandaise, a déclaré Berry.

Le village de Lemont a également travaillé avec auteur Pat Camallière de commander un livret sur l’histoire de Lemont. Au total, Studios a conçu le livret, qui comprend des photos de la Lemont Historical Society, a déclaré Berry.

Explorer les églises de Lemont est une autre façon d’explorer l’histoire de Lemont. Berry a fait référence aux Sept Clochers de Lemont, sept églises uniques que les immigrants ont fondées pour le culte dans leur langue maternelle.

« Ils racontent vraiment l’histoire de la culture des immigrants et de la culture travailleuse qui a fondé Lemont », a déclaré Berry.

Berry a déclaré qu’il s’agissait de deux églises catholiques irlandaises (St. James at Sag Bridge et St. Patrick Catholic Church), deux églises allemandes (St. Alphonsus Catholic Church et St. Matthew Evangelical Lutheran Church, l’église suédoise luthérienne (Bethany Lutheran Church), une Église polonaise (église Saint-Cyrille et Méthode), qui organise huit messes le dimanche, dont trois en polonais, a déclaré Berry.

Les églises comprennent également l’ancienne maison de l’église méthodiste unie de Lemont, « la plus ancienne église en pierre du village, établie en 1861 », a déclaré Berry.

Le bâtiment de l’église Old Stone est l’un des plus anciens de Lemont et un exemple du style d’architecture néo-roman. (Dan Farnham)

Berry a déclaré que les membres de cette église avaient construit une nouvelle église dans les années 1970, puis avaient donné l’ancien bâtiment à la Lemont Historical Society. Ce bâtiment est maintenant connu sous le nom de Old Stone Church et la société historique organisera des visites gratuites en juin, a déclaré Berry.

« Les gens peuvent en savoir plus sur l’histoire », a déclaré Berry

Pour plus d’informations, visitez lemont150.com.

Faits saillants de la célébration du 150e anniversaire de Lemont

Lemont célèbre cette semaine son 150e anniversaire, avec le point culminant de la célébration vendredi et samedi. Sur la photo, une vue de la rue de Lemont dans les années 1890. (Photo publiée avec l’aimable autorisation du village de Lemont)

Jusqu’au dimanche

Gagnez un billet de tombola pour chaque tranche de 50 $ dépensée chez les détaillants participants.

Mardi

Profitez des menus spéciaux des bars et restaurants participants.

Mercredi

Lemont Legends Cruise Nights Car Show de 18h à 21h au centre-ville de Lemont.

Vendredi

Commémoration du 150e de Lemont : 13 h 30 à 15 h, 322, rue Main, Lemont. Les caractéristiques comprennent une proclamation d’anniversaire, des conférenciers, un dévouement aux futures friandises du parc Village Green, des cadeaux. En cas de pluie, l’emplacement est la salle de conférence de la salle des fêtes au 418 Main St. Lemont

Samedi

Fête du 150e anniversaire de Lemont : de 13 h à 18 h, rue Front, Lemont. Cuisine (ethnique et américaine), divertissements en direct, dont Lemont High School Band, danseurs folkloriques lituaniens, groupe de jeunes slovènes Marela Dancers, danseurs irlandais; concours de restauration de pierogi, animations pour enfants, jeux de carnaval, activité minière, concours, tirages au sort, séances de photos avec le photomaton du 150e anniversaire de M. Lincoln et Lemont.