L’émission “What The Flocka” révèle un problème avec les affaires de Tammy

Bonne journée de bosse ! Nous sommes à un jour d’un tout nouvel épisode de “Waka & Tammy : What The Flocka !”

Avez-vous regardé? Au cas où vous ne seriez pas rattrapé par la saison 3 de “Waka & Tammy: What The Flocka”, Waka et Tammy se sont séparés et sont tous deux déterminés à construire une vie nouvelle et heureuse sans l’autre. Leur fille Charlie a fait de son mieux pour être là pour eux deux, mais elle a du mal à vivre au milieu de tous ces changements.

Nous avons un clip exclusif de l’épisode de jeudi pour votre plus grand plaisir. Dans le clip, Tammy se concentre sur la création de son entreprise T. Rivera, mais lorsqu’elle récupère ses nouveaux supports marketing, elle est contrariée qu’ils ne soient pas à la hauteur de ses normes.

Découvrez le clip ci-dessous:

Pensez-vous qu’elle devra faire un reshoot complet ? Ou est-il possible que le photographe puisse refaire le montage et le faire correctement ?

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode:

Tammy et Waka ont du mal à rester sur la même longueur d’onde avec Charlie, tandis que Charlie envisage de se lancer dans l’entreprise familiale.

Curieux de savoir si cela signifie que Charlie va chanter ou rapper maintenant ? Ou l’entreprise familiale est-elle une référence à la ligne de maillots de bain et de soins de la peau de Tammy ? Je suppose que nous devrons nous connecter pour le savoir.

Un tout nouvel épisode de “Waka & Tammy: What The Flocka” est diffusé Waka & Tammy: What the Flocka – jeudi 8 septembre à 21h sur WeTV.

Allez-vous regarder?