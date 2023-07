L’émission Twitter de Tucker Carlson conclut un accord publicitaire

La nouvelle émission Twitter de l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson, a décroché l’un de ses premiers annonceurs.

Carlson a conclu un accord publicitaire à sept chiffres avec Public Square (PublicSq.), une application d’achat qui se présente comme étant la « point de départ » pour les conservateurs de lutter contre les politiques environnementales, sociales et de gouvernance, selon des personnes proches du dossier.

Les personnes ont refusé d’être nommées afin de parler librement d’un accord qui n’a pas encore été rendu public. Les représentants de Carlson n’ont pas renvoyé les demandes de commentaires avant la publication.

Cette décision indique que Carlson cherche à utiliser son nouveau programme pour attirer les annonceurs conservateurs avides d’une plus grande plate-forme. Le spectacle, que Carlson a lancé après que Fox News se soit séparé de lui fin avril, attire des millions de vues, même si oles observateurs disent que les chiffres ont chuté depuis son premier épisode en juin. L’émission de Carlson sur Fox aurait a généré 77,5 millions de dollars de revenus publicitaires l’an dernier.

Le départ de Carlson de Fox News est survenu après que la société mère du réseau a réglé le procès en diffamation de Dominion Voting Systems pour 787,5 millions de dollars. L’hôte figurait en bonne place dans la bataille publique sur le costume.

Carlson est devenu encore plus franchement conservateur sur Twitter qu’il ne l’était lors de son émission aux heures de grande écoute sur Fox. Le spectacle suscité des critiques récemment, lorsque Carlson a accueilli la personnalité des médias sociaux Andrew Tate, qui a été accusé par des enquêteurs roumains de trafic d’êtres humains et de viol. Tate et son frère ont tous deux nié tout acte répréhensible.

Fox News a envoyé une lettre de cessation et d’abstention à Carlson alors qu’il augmentait sa présence sur Twitter après son départ de l’entreprise, selon à Axios. La sortie signalé que Carlson est toujours sous contrat avec Fox et que la société maintient son contrat et conserve son contenu exclusif à la société jusqu’au 31 décembre 2024. L’équipe de Carlson a répondu à la lettre dans un communiqué : « Tucker ne sera réduit au silence par personne. »

Le spectacle de Carlson semble bien correspondre aux penchants conservateurs de Public Square.

Michael Seifert, PDG de Public Square, a précédemment expliqué comment l’entreprise souhaite aider à s’attaquer à l’ESG, qui est devenue une cible pour les législateurs républicains aux niveaux étatique et fédéral, les responsables de droite et les personnalités des médias.

« Donc, il y a vraiment cet écosystème d’économie parallèle cool qui a été créé. Et tout commence par les dépenses de consommation. Nous détestons l’ESG, nous détestons DEI [Diversity Equity and Inclusion]nous parlons tout le temps de ces politiques dans les actualités », a-t-il déclaré dans un entretien avec Breitbart News. « Mais la seule façon de renverser ces philosophies corrompues qui détruisent notre économie est de modifier les dépenses de consommation. Et nous proposons donc le répertoire le plus simple pour le faire comme point de départ. »

Seifert a refusé de commenter.

Les publicités de Public Square devraient commencer à apparaître dans l’émission de Carlson fin août. Public Square devrait entrer en bourse à la Bourse de New York dans les prochains jours grâce à une fusion avec Colombier Acquisition Corp., une société d’acquisition à vocation spéciale, selon le Courrier quotidien.

Un février communiqué de presse pour la fusion a déclaré que l’accord « devrait fournir jusqu’à 158,5 millions de dollars en espèces » à Public Square. Colombier Acquisition Corp. est dirigé par le vétéran de Wall Street Omeed Malik.

Le communiqué indique que le nouveau conseil d’administration attendu de la société, une fois rendu public, comprendra Seifert, Malik; Nick Ayers, qui était un assistant du vice-président de l’époque, Mike Pence ; et l’ancien candidat du GOP au Sénat de l’Arizona et l’allié de Peter Thiel, Blake Masters. Ayers était initialement impliqué dans la banque GloriFi « anti-réveil » soutenue par Thiel, mais n’avait pas de rôle de direction, selon The Le journal Wall Street. Le journal signalé en novembre que la startup fermait.

La société d’investissement de Malik, 1789 Capital, prévoit d’être l’un des premiers investisseurs dans la nouvelle société de médias de Carlson, ont déclaré les gens. Ce sera un investissement à huit chiffres, et cela arrivera d’ici la fin de l’été, ont expliqué ces personnes. Le journal de Wall Street récemment a rapporté que Carlson et son allié de longue date Neil Patel cherchaient à lever des centaines de millions de dollars pour financer l’entreprise.

Patel n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Malik, quant à lui, a commencé à collecter des fonds pour deux candidats à la présidence: le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis et le démocrate Robert F. Kennedy Jr. Carlson ont déclaré dans l’un de ses récents épisodes de l’émission Twitter que Kennedy, qui est devenu populaire en marge de la politique avec son opinions anti-vaccins, bat le président Joe Biden à la primaire démocrate. Un June Quinnipiac sondage montre Biden avec 70% de soutien parmi les démocrates et les électeurs de tendance démocrate, tandis que Kennedy a 17% parmi ces mêmes groupes.