L’émission ‘Today’ s’arrêtera à Woodstock vendredi pour le segment de Noël – Shaw Local

L’émission “Today” viendra à Woodstock vendredi pour filmer un segment de son long métrage “Merriest Main Street”.

Le public est invité tôt vendredi matin à prendre part aux festivités, qui comprendront une entrevue avec le maire Mike Turner, une chorale, et M. et Mme Claus, directrice du développement des affaires, a déclaré Danielle Gulli.

“C’est une excellente opportunité de visibilité pour la ville de Woodstock”, a déclaré Turner lors de la réunion du conseil municipal de mardi, “une excellente opportunité”.

Le segment fait partie d’une série présentée par l’émission “Today”, qui a donné aux communautés la possibilité de soumettre des photos de leur ville et d’envoyer une candidature, a déclaré Gulli.

Plusieurs résidents ont soumis au nom de Woodstock, qui a ensuite été choisi, a déclaré Gulli.

« Nous sommes vraiment reconnaissants envers les membres de la communauté qui ont pris le temps de se vanter de leur ville », a-t-elle déclaré. “C’est un véritable effort communautaire ici.”

L’exposition d’un tel segment pourrait contribuer à stimuler le tourisme et d’autres développements économiques, a déclaré Gulli. Avec la réputation d’être l’une des villes de Noël les plus festives de l’État, elle peut aider à générer du trafic auprès de ceux qui prennent l’avion pour les vacances et recherchent des activités amusantes à faire localement.

Cela peut également aider à renforcer la fierté de la communauté, a déclaré Gulli.

Le service des travaux publics de la ville s’est mis au travail pour décorer la place. Avec le temps actuellement un peu maussade, toutes les décorations peuvent aider, a déclaré Gulli. Des guirlandes le long des kiosques à musique et des balustrades autour de la place constituent une partie du look.

Les prévisions météorologiques annoncent de la pluie et de la neige de jeudi soir à vendredi matin, selon le service météorologique national. L’espoir est que certains d’entre eux donnent à la place de Woodstock un véritable look de Noël, a déclaré Gulli.

“Nous espérons que cela créera le moment Hallmark parfait”, a déclaré Gulli. “Peut-être que de la neige légère tombant pendant qu’ils font l’interview serait formidable.”

Les personnes intéressées à y assister doivent arriver dans le parc sur la place entre 6h30 et 7h00, a déclaré Gulli. Du chocolat chaud, du café et des beignets seront disponibles pour ceux qui y assisteront, gracieuseté de la librairie locale Read Between the Lynes.

Le segment devrait être diffusé en direct vers 7h30 à New York et être rejoué pour la syndication vers 8h30 localement, a déclaré Gulli.

Woodstock sera la troisième étape de l’émission “Today” pour son “segment Merriest Main Street”, qui a débuté la semaine dernière. Le premier arrêt du spectacle a eu lieu la semaine dernière à Peddler’s Village en Pennsylvanie, selon le site Web de l’émission.

Mercredi, il a filmé un segment à Baltimore.