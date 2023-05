L’émission télévisée d’une énorme célébrité AXED par la BBC après des pourparlers de crise à la suite d’un scandale

LA BBC a débranché la propre émission de divertissement de la sensation YouTube KSI.

L’influenceur devenu boxeur avait été en ligne pour un gros tour d’argent sur la télévision grand public après des années à dominer les plateformes en ligne.

L’émission de la BBC de KSI a été tuée dans l’œuf[/caption]

Cependant, la société a fait demi-tour des semaines après que KSI a utilisé une insulte raciale dans une vidéo YouTube, qui a rapidement reçu une violente réaction de la part des fans choqués.

Un initié a déclaré: « La BBC a décidé de ne pas poursuivre le programme après la controverse.

« On ne peut pas voir qu’il approuve quelque chose comme ça et les patrons ont été aussi choqués et déçus par l’insulte que tout le monde. »

La décision intervient alors que KSI a fait face à une autre tempête en ligne après avoir éliminé l’adversaire de boxe Joe Fournier avec un coude accidentel lors de leur combat de haut niveau ce week-end.

La star du multimédia a été qualifiée de tricheur par son ennemi pour le coup de choc qui a mis fin au combat de manière controversée.

Pendant ce temps, nous avons révélé le mois dernier comment le projet télévisé de KSI était en jeu après son commentaire mal jugé.

Bien que KSI se soit excusé et ait déclaré qu’il se sentait « véritablement honteux » d’utiliser ce terme désobligeant pour les personnes d’origine sud-asiatique, ce n’est pas la première fois qu’il se retrouve dans l’eau chaude.

Un initié de la télévision a déclaré: «Une partie de la raison pour laquelle la BBC était intéressée à travailler avec lui est parce qu’il est énervé et attire l’attention de beaucoup de jeunes.

« Mais c’est aussi pour ça qu’ils ont été secoués par ce qui s’est passé récemment, parce qu’il est peut-être un peu trop énervé.

« Et avec autant de jeunes yeux sur lui, ils ne veulent pas que quelqu’un avec un potentiel d’influence négative reçoive une plate-forme sur le Beeb.

« Les réunions se poursuivent et des dirigeants mal à l’aise se demandent s’il est allé trop loin. »

KSI est un rappeur, boxeur et copropriétaire des boissons énergisantes Prime de Watford, Herts.

Il est devenu célèbre grâce à son groupe YouTube Sidemen et ses vidéos ont été visionnées plus de dix milliards de fois.

Mais ils ont eu des ennuis lorsqu’ils ont mis en scène une parodie du jeu télévisé Channel 4 Countdown et ont utilisé les lettres pour épeler le terme raciste.

Le justifiant dans la vidéo, il a déclaré: « Je ne veux pas dire cela par méchanceté, mais le mot est p ***. Je suis désolé, mais nous avons besoin de points. avant que les Sidemen ne se mettent à rire.

Il a été critiqué presque instantanément sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ayant subi des abus impliquant le terme exprimant leur douleur et leur indignation.

Plus tard, KSI a déclaré: « Je veux m’excuser d’avoir dit une insulte raciale.

« Il n’y a aucune excuse, peu importe les circonstances, je n’aurais pas dû le dire et je suis désolé. »

La BBC et un représentant de KSI ont été contactés pour commentaires.

KSI est entré dans l’eau chaude après avoir utilisé une insulte raciale le mois dernier[/caption]