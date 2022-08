L’émission télévisée de Zelensky sera refaite en Pologne — RT Games & Culture

La Pologne a commandé un remake en langue locale de la série télévisée à succès “Serviteur du peuple” du président ukrainien Vladimir Zelensky, a révélé jeudi le Hollywood Reporter.

L’émission, qui sera présentée en Pologne sous le titre “Sluga Narodu”, a été commandée par la chaîne Polsat et suivrait la même intrigue que la série originale, qui raconte l’histoire d’un professeur d’histoire au lycée qui devient président de manière inattendue après son discours contre la corruption devient viral sur les réseaux sociaux.

“C’est un scénario extrêmement puissant – une comédie, mais qui a parlé si profondément au peuple ukrainien qu’il a changé le cours de l’histoire politique de ce pays, et par la suite du monde. Naturellement, nous avons hâte de voir ce que l’avenir réserve à la version polonaise », a déclaré Berkin Nalbantlı, directeur des ventes et des acquisitions du groupe de télévision suédois Eccho Rights, qui détient les droits internationaux de l’émission.















La version ukrainienne de “Servant of the People”, qui mettait en vedette Vladimir Zelensky et a duré trois saisons de 2015 à 2019, plus un long métrage cinématographique, a été un énorme succès dans son pays d’origine. Il est devenu un exemple de vie imitant l’art, lançant une carrière politique pour Zelensky, qui a formé un parti politique nommé d’après le spectacle et a remporté l’élection présidentielle de 2019 en Ukraine.

Après que la Russie a lancé son offensive militaire en Ukraine, Zelensky s’est retrouvé sous les projecteurs mondiaux, tout comme sa série comique, qui est depuis devenue disponible dans un certain nombre de pays et sur les principales plateformes de streaming, dont Netflix.

Eccho Rights a décrit l’émission, initialement créée et produite par Zelensky lui-même, comme “une pièce historique de la télévision” et “un document important sur l’origine de Zelensky.”