L’émission télévisée britannique la plus regardée en 2022 révélée

Les funérailles nationales de la reine le 19 septembre ont été l’émission télévisée britannique la plus regardée en 2022, avec 25 millions de téléspectateurs.

En deuxième place, I’m A Celebrity, avec le lancement de la dernière série de la série ITV le 6 novembre, attirant 11,9 millions de téléspectateurs.

Les funérailles de la reine ont été l'événement le plus regardé de l'année, avec 25 millions de téléspectateurs

Strictly Come Dancing de la BBC a pris la troisième place avec 10,5 millions de téléspectateurs

Il a propulsé la finale de Strictly Come Dancing de la BBC le 17 décembre à la troisième place avec 10,5 millions.

Le concours Eurovision de la chanson de mai a été bien noté, avec 9,1 millions.

Les meilleurs drames ont également captivé les téléspectateurs, selon la liste compilée par le site Web Deadline.

Trigger Point de Vicky McClure sur ITV est arrivé cinquième avec 8,7 millions, tandis que d’autres contes captivants faisant partie du top dix comprenaient The Thief, His Wife And The Canoe sur ITV et The Tourist de Jamie Dornan pour BBC1 – tous deux avec 8,4 millions.