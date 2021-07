L’émission télévisée Bhabiji Ghar Par Hai termine 1 600 épisodes, les acteurs la qualifient de « surréaliste » | Nouvelles télévisées

Mumbai : Le casting de « Bhabiji Ghar Par Hai » célèbre le succès de la comédie populaire qui achève 1 600 épisodes.

Les acteurs jouant les rôles principaux – Shubhangi Atre, Rohitashv Gour, Neha Pendse et Aasif Sheikh – ont partagé leur joie et leur expérience de faire partie du spectacle.

Shubhangi Atre, qui joue Angoori Bhabi, a déclaré qu’elle se sentait honorée d’être reconnue comme Angoori Bhabi.

« J’adore quand les fans me reconnaissent d’abord comme Angoori, puis comme Shubhangi. Cela a été un beau voyage jusqu’à présent et j’attends avec impatience 1 600 épisodes supplémentaires. Un grand merci à tous les téléspectateurs et fans, votre soutien indéfectible a été notre plus grande réussite jusqu’à présent. »

Rohitashv Gour alias Manmohan Tiwari a exprimé sa joie et a déclaré que faire partie de l’émission avait été très utile dans sa croissance de carrière.

« Il est surréaliste de penser que nous avons terminé autant d’épisodes. Une réalisation comme celle-ci est un signe du travail que nous avons fourni. Cela nous rappelle les sourires que nous répandons quotidiennement. Faire partie de la série a été un moment fort dans ma carrière et je suis fier d’être Tiwari ji, non seulement pour ma femme à l’écran, mais aussi pour les millions de personnes. Je suis vraiment étonné et reconnaissant envers tous ceux qui nous ont encouragés tout au long du chemin », a-t-il révélé.

Nehha Pendse, qui est populaire dans le rôle d’Anita Bhabhi dans la série, se dit fan de la série. Elle est ravie de la façon dont le public se connecte avec son personnage.

« En tant que dernier membre de l’émission, je suis reconnaissant de faire partie de ce voyage inoubliable. En tant que téléspectateur, j’adore regarder cette émission. Je suis donc entièrement en résonance avec le public lorsqu’il mentionne qu’il aime se gaver d’un une émission anti-stress comme ‘Bhabiji Ghar Par Hai' », a-t-elle déclaré.

Aasif Sheikh, qui incarne Vibhuti Narayan Mishra la comédie dramatique, trouve son personnage le plus proche de lui.

« ‘Bhabiji Ghar Par Hai’ me tient à cœur et le voir aller aussi loin est un sentiment merveilleux. 1600 épisodes, c’est sans aucun doute un gros problème, mais en tant qu’équipe, nous avons consacré du temps et des efforts qui nombre d’épisodes. Nous avons en effet parcouru un long chemin, et je tiens à remercier nos téléspectateurs qui ont été si gentils et aimants envers nous », a-t-il déclaré.

Le spectacle tourne autour de deux couples voisins, les Mishras et les Tiwaris, où les maris ont le béguin pour les femmes de l’autre.

Le producteur de l’émission, Binaiferr Kohli, est satisfait de l’appréciation reçue jusqu’à présent.

« ‘Bhabiji Ghar Par Hai’ est notre bébé. Nous l’avons vu grandir et devenir cette grande réussite ! C’est devenu un spectacle qui met instantanément l’humeur de tout le monde. L’idée derrière la création de cette série est de répandre le rire et le contenu comique que le le public apprécie », a-t-elle déclaré.

« Bhabiji Ghar Par Hai » est diffusé sur &TV.