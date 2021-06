L’émission Storytellers Project présentera des journalistes partageant des histoires

Annabelle Tometich a passé 15 ans à se faire passer pour une Française.

Un Français à la « prétention odieuse » qui a dîné dans des restaurants de Fort Myers en écrivant des critiques pour The News-Press à Fort Myers, en Floride.

Faire semblant faisait partie de son travail. Pendant 41 ans, plus d’une douzaine de critiques ont écrit des critiques sous le nom de plume « Jean Le Bœuf ». Tometich était l’un de ces écrivains, jusqu’au jour où elle s’est révélée être une ancienne chef de 40 ans, à moitié philippine.

« Il m’a fallu une décennie et demie pour me comprendre, pour avoir suffisamment confiance en mes références et en ma peau, pour lever le voile de la blancheur masculine à laquelle je me suis accroché pendant plus d’un tiers de ma vie », a-t-elle déclaré. a écrit le 4 février se dévoilant comme l’une des deux critiques gastronomiques du personnel écrivant sous le pseudonyme.

Dans le cadre de l’émission virtuelle «Stories about Stories» du Storytellers Project le 13 juillet, Tometich partagera son parcours personnel en tant qu’Américaine multiraciale naviguant dans une communauté à prédominance blanche, ses racines gastronomiques et son parcours vers l’écriture.

« Mon histoire explique pourquoi j’étais si heureuse de me cacher derrière ce faux nom et ses nombreux pouvoirs/privilèges pendant si longtemps, et pourquoi j’étais enfin prête à y renoncer », a-t-elle déclaré.

Tometich fera partie des six journalistes du réseau USA TODAY partageant cinq histoires dans le cadre de l’émission Storytellers Project. Regarder à 16 h HP/19 h HE. Inscrivez-vous à l’avance pour recevoir un rappel sur https://www.storytellersproject.com/all-events et regardez sur la page Facebook, la chaîne YouTube ou le site Web du Storytellers Project.

Les partages d’histoires sont également :

Nathan Bomey, 37 ans, d’Arlington, Virginie

Dana Hunsinger Benbow, 46 ans, d’Indianapolis

Noel Lyn Smith, 42 ans, de Farmington, Nouveau-Mexique

Xerxes Wilson, 31 ans, de Wilmington, Delaware

Whalen Jared, 42 ans, de Philadelphie

Benbow, journaliste à l’Indianapolis Star, parlera d’une série qu’elle a écrite et centrée sur deux lycéens qui se sont mariés après que l’un d’eux a reçu un diagnostic de cancer des os en phase terminale et s’est vu accorder trois à cinq mois à vivre.

Chaque article était une tranche de leur vie, deux jeunes, amoureux et à court de temps. En partageant l’histoire derrière l’histoire, Benbow espère « montrer les émotions, le chagrin et la joie que ressentent les journalistes lorsqu’ils racontent ces histoires difficiles ».

« Beaucoup de gens lisent les mots et ne réalisent pas l’impact émotionnel que cela a sur l’écrivain », a-t-elle déclaré. «Chase et Sadie sont devenus une famille pour moi. Quand Chase est mort et que son histoire s’est terminée, j’ai eu l’impression qu’une grande partie de moi, ma mission, mon espoir avait également disparu.

Bomey, journaliste pour USA TODAY et auteur de « Bridge Builders: Bringing People Together in a Polarized Age », parlera de parcourir le pays en interviewant des personnes qui comblaient les différences.

« Après avoir écrit un livre sur la désinformation et la polarisation en 2018, je suis devenu incroyablement troublé par la division de nos Américains », a-t-il déclaré. « Alors je me suis dit : ‘Je dois sortir et rencontrer des gens qui n’acceptent pas le statu quo. J’ai besoin d’aller rendre visite aux gens qui rassemblent les gens malgré leurs différences, qu’il s’agisse de politique, de race, de religion, de classe ou de culture.

À travers son histoire, Bomey a déclaré qu’il espère montrer que les journalistes peuvent servir de bâtisseurs de ponts.

« Nous pouvons jouer un rôle dans la lutte contre la polarisation toxique qui nous entoure sans compromettre nos principes d’équité et de vérité », a-t-il déclaré.

Smith, un journaliste de la Nation Navajo au Farmington Daily Times au Nouveau-Mexique, partagera une histoire sur le franchissement des frontières entre la réserve Navajo et les villes voisines.

« Ces communautés sont connues sous le nom de « villes frontalières ». Mais quand nous pensons à « la frontière », nous pensons à des partitions comme la frontière américano-mexicaine », a déclaré Smith. « Cependant, il y a des frontières ici – et j’en franchis une pour parler des Diné (peuple Navajo). »

À travers son histoire, Smith espère montrer la valeur d’un journaliste navajo qui parle de sa communauté.

Wilson, journaliste à Delaware Online, et le concepteur de journaux Whalen Jared parleront de leur travail sur l’histoire « 18 heures dans le bâtiment C », une enquête sur une émeute dans une prison qui a entraîné la mort d’un agent correctionnel.

« Cette histoire a été inspirée par un événement révolutionnaire dans le système correctionnel du Delaware – une tragédie qui a rejeté les réformes et des questions difficiles sur qui est à blâmer lorsque les prisonniers prennent les armes contre ceux qui les détiennent », a déclaré Wilson.

Wilson a déclaré qu’il espérait montrer le travail que les journalistes mettent dans un journalisme percutant – dans ce cas, brosser un tableau précis de la façon dont le gouvernement traite les prisonniers, certains des citoyens les plus vulnérables et les plus calomniés du pays.

« … Et que lorsque quelque chose de tragique et d’horrible se produit en prison, nous, les contribuables, portons une part de responsabilité dans les résultats qui précipitent ce qui se passe dans nos prisons », a-t-il déclaré.

Jared parlera de la réflexion et du soin apportés à l’emballage de la pièce pour l’impression et en ligne.

« En tant que concepteur de cette histoire multimédia lourde, je voulais rapprocher le lecteur de l’histoire autant que possible tout en respectant qu’il s’agit d’une histoire très sensible et que le contenu doit être manipulé avec soin », a-t-il déclaré.

Cette soirée de contes virtuels fait partie de la saison de contes 2021 du Storytellers Project. La série présente des histoires de partout aux États-Unis racontées par des personnes coachées par des journalistes du réseau USA TODAY et des experts professionnels de la narration.

