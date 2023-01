L’émission populaire de Netflix supprimée après trois séries alors que la quatrième saison à venir est abandonnée – malgré la fin du tournage

Une émission POPULAIRE de Netflix a été supprimée après trois séries et la quatrième saison à venir abandonnée – malgré la fin du tournage.

Le service de streaming propose une énorme liste d’émissions de télévision et de programmes dont les abonnés peuvent profiter.

Snowpiercer a déjà filmé sa quatrième et dernière série mais Warner Bros. Discovery a décidé de ne pas la diffuser

Cependant, il y a eu de nombreuses occasions où les fans d’une émission particulière ont été rendus furieux lorsqu’elle a ensuite été interrompue de manière inattendue.

La dernière victime d’un tel abattage de Snowpiercer, qui a été diffusé pour la première fois en 2020 et met en vedette Jennifer Connelly et Daveed Diggs.

L’émission devait déjà se terminer avec sa quatrième saison et le tournage était déjà terminé pour la dernière fois.

Cependant, Warner Bros. Discovery a décidé de ne pas le diffuser du tout, un porte-parole du réseau ayant déclaré à Deadline : « Nous pouvons confirmer que TNT ne diffusera pas la saison quatre de Snowpiercer.

“Ce fut une décision difficile, mais notre admiration pour les talentueux scénaristes, acteurs et équipes qui ont donné vie à l’extraordinaire monde post-apocalyptique de Snowpiercer reste forte.”

Le réseau va maintenant essayer de vendre la série finale à d’autres studios, avec la déclaration suivante : « Nous travaillons en collaboration avec les producteurs depuis l’année dernière pour aider la série à trouver une nouvelle maison où les fans peuvent continuer à profiter de l’histoire captivante et exceptionnelle. expérience visuelle.

“Nous sommes impatients de travailler avec eux sur de futurs projets.”

Le directeur général de Tomorrow Studios, Marty Adelstein, et la présidente Becky Clements ont ajouté dans un communiqué : « Nous aimons Snowpiercer et pensons que la saison quatre complète une histoire avec un talent incroyable qui divertira les téléspectateurs tout en explorant les questions de changement climatique et de lutte des classes.

“Nous sommes tellement passionnés par cette série que nous avons acquis les droits de contrôle de la franchise.”

La série est basée sur le film du même nom de 2013 réalisé par Bong Joon-ho de Parasite, lui-même basé sur le roman graphique français de 1982 Le Transperceneige.

Il suit les passagers du Snowpiercer, un train gigantesque qui fait le tour du monde transportant les restes de l’humanité sept ans après que le monde soit devenu un désert gelé.

Les séries 1 à 3 de Snowpiercer sont maintenant sur Netflix.