L’émission populaire de Channel 4 sera retirée des heures de grande écoute le mois prochain suite au dernier remaniement de la programmation.

LE jeu télévisé POPULAIRE Taskmaster sera expulsé de sa tranche horaire de grande écoute le mois prochain alors que Channel 4 annonce un autre remaniement de son calendrier.

Taskmaster est revenu sur les écrans le mois dernier et est diffusé le jeudi à 21 heures. Cependant, la chaîne a annoncé qu’elle supprimait l’émission de sa programmation habituelle en soirée.

Taskmaster sera expulsé de sa tranche horaire de grande écoute le mois prochain alors que Channel 4 annonce un nouveau remaniement de son planning.

La nouvelle saison de Taskmaster a débuté en septembre

Le jeu télévisé gagnant des BAFTA est déplacé de sa plage horaire habituelle

Greg Davis et Alex Horne ont lancé la 16e saison de Taskmaster en septembre, accueillant un nouveau groupe pour participer à une série de tâches hilarantes.

Cependant, après seulement quelques épisodes de sa nouvelle saison, la série acclamée par la critique et lauréate des BAFTA est expulsée de sa tranche horaire de grande écoute.

Le mois prochain, le jeudi 2 novembre, Taskmaster sera diffusé plus tard à 22 heures sur Channel 4.

Cette décision choc s’inscrit dans le cadre d’un remaniement du calendrier de Channel 4 qui verra Don’t Look Down for SU2C quitter son créneau habituel du mardi pour occuper l’espace des heures de grande écoute.

Le quatrième épisode de la série dirigée par Paddy McGuinness marquera le changement.

Channel 4 continuera de diffuser l’épisode de Taskmaster de ce soir, ainsi que celui de jeudi prochain, à son créneau habituel de 21 heures, avant le changement en novembre.

En attendant, le troisième épisode de Don’t Look Down sera toujours diffusé mardi soir prochain.

Jusqu’à présent, dans la nouvelle saison de Taskmaster, les téléspectateurs ont vu Greg et Alex tester les compétences des comédiens et personnalités de la télévision Julian Clary, Lucy Beaumont, Sam Campbell, Sue Perkins et Susan Wokoma.

Mais alors que les Taskmasters les mettent à l’épreuve, qui aura ce qu’il faut pour être couronné vainqueur ?

Avec 15 saisons déjà à son actif, Taskmaster a accueilli de nombreuses célébrités populaires dans la série.

Au fil des ans, Sally Phillips, Richard Osman, Shirley Ballas, Noel Fielding, Katherine Ryan et Rylan Clark ont ​​participé au jeu télévisé.

Greg Davies et Alex Horne reviennent pour mettre à l'épreuve les comédiens et personnalités de la télévision préférés du pays

Taskmaster continue ce soir sur Channel 4 à 21h.