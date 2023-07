L’émission populaire de Channel 4 a été supprimée cette année alors que l’avenir de la série semble incertain au milieu des économies d’argent

Une émission POPULAIRE de Channel 4 a été supprimée cette année alors que les réductions d’économies se poursuivent.

Le diffuseur a retiré le programme politique d’Andrew Neil de ses horaires.

Canal 4

Une émission populaire de Channel 4 a été supprimée cette année alors que les économies d’argent se poursuivent[/caption] Canal 4

Le Andrew Neil Show ne reviendra pas à l’antenne cette année[/caption] Canal 4

L’émission du journaliste politique est la dernière victime des coupures de Channel 4[/caption]

Cela signifie qu’Andrew, 74 ans, ne sera pas de retour à l’antenne avec son émission pour le reste de l’année.

The Guardian rapporte que les patrons de la chaîne à court d’argent n’ont pas commandé de nouvelle série pour l’année prochaine, laissant l’avenir de la série dans le doute.

L’agent d’Andrew, Joanthan Shalit, a confirmé la nouvelle en déclarant : « Andrew Neil Show de Channel 4 ne reviendra pas cette année… bien qu’Andrew et Channel 4 n’aient pas encore décidé s’il reviendra l’année prochaine.

La série du dimanche soir de l’ancienne star de GB News et de la BBC a commencé l’année dernière, la dernière série se terminant en avril.

L’émission de Neil n’est que la dernière victime d’une série d’abattages par les patrons de Channel 4.

Le réseau aurait rencontré des problèmes de financement et aurait dû prendre la décision difficile de diffuser une série d’émissions à succès.

Les coupes budgétaires auraient affecté Four Weddings, Scared of The Dark et Rescue: Extreme Medics.

Selon le Daily Mail, le personnel de la chaîne en difficulté qualifie l’élimination de ces émissions de « bain de sang ».

On pense également que l’émission populaire The Last Leg a vu sa commande d’épisodes réduite pour sa prochaine série.

Four Weddings est un choc particulier alors que Channel 4 a annoncé le retour de la série très appréciée pour un redémarrage.

Un initié a déclaré à la publication: « Au début, tout le monde était sous le choc lorsque Four Weddings a été annulé.

‘ »Il est presque inouï qu’une émission qui se passe très bien soit mise hors service, mais à mesure que les nouvelles commençaient à se répandre, d’autres émissions s’effondraient également.

« L’équipe de casting était déjà en place pour commencer sur Naked Attraction et on leur a dit qu’ils n’étaient plus nécessaires car ils ne faisaient pas d’autre série. »

Canal 4

La série du dimanche soir de l’ancienne star de GB News et de la BBC a commencé l’année dernière, la dernière série se terminant en avril[/caption]