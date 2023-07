L’émission populaire Ant et Dec revient pour DEUX autres séries sur ITV après la révélation du redémarrage de Byker Grove

L’UNE des émissions populaires d’Ant et Dec revient pour deux autres séries sur ITV après le redémarrage de Byker Grove.

Le duo Geordie dit peut-être au revoir à Saturday Night Takeaway mais ils ne quittent certainement pas nos écrans.

TVI

L’une des émissions populaires d’Ant et Dec revient pour deux autres séries sur ITV après le redémarrage de Byker Grove[/caption] TVI

Le jeu télévisé du duo Geordie, Limitless Win, sera de retour pour deux autres séries[/caption] TVI

Contrairement aux émissions rivales, il est conçu pour être une émission aux enjeux extraordinairement élevés, car le pot de prix peut augmenter pour toujours[/caption]

ITV a confirmé que le jeu télévisé à succès d’Ant et Dec, Limitless Win, a été renouvelé pour deux autres séries.

Contrairement aux émissions rivales, il est conçu pour être une émission aux enjeux extraordinairement élevés, car le pot de prix peut augmenter pour toujours.

Les concurrents précédents qui sont apparus dans l’émission ont gagné entre 250 000 £ et un demi-million de livres.

Limitless Win sera de retour à l’antenne l’année prochaine pour sa troisième série avec des candidatures désormais ouvertes aux candidats.

Parlant de la recommission, Ant McPartlin, 47 ans, a déclaré: «Nous sommes si heureux que Limitless Win ait été un tel succès auprès des téléspectateurs, nous adorons le faire. C’est une montagne russe tellement excitante et émouvante que nous avons hâte d’en faire plus.

Declan Donnelly, 47 ans, a ajouté: «Nous nous préparons pour deux autres séries de drames à haute tension et mordants alors que de plus en plus de candidats s’attaquent à l’échelle Limitless.

« Nous sommes ravis de voir jusqu’où ils peuvent grimper maintenant qu’ils connaissent bien mieux le spectacle. L’amener sur! »

La nouvelle survient après que les hôtes de I’m A Celebrity ont révélé que Byker Grove était en train d’être redémarré.

Le reboot s’appellera simplement Byker et s’adressera à un « public prime time ».

Byker Grove a été diffusé à l’origine de 1989 à 2006, avec Ant et Dec en vedette de 1989 à 1993.

Dans une nouvelle vidéo, ils ont révélé qu’ils redémarraient la série, avec Dec disant : « Byker Grove sera toujours très spécial pour nous en tant que série qui nous a donné notre pause, nous sommes donc plus que ravis.

« Nous sommes impatients d’apporter cette nouvelle incarnation à une toute nouvelle génération ainsi qu’à ceux qui s’en souviennent aussi affectueusement que nous. »

TVI

Limitless Win sera de retour à l’antenne l’année prochaine pour sa troisième série avec des candidatures désormais ouvertes aux candidats.[/caption]