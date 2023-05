L’émission mystère de meurtre bien-aimée revient sur les écrans pour une toute nouvelle série – et a déjà commencé le tournage

LA populaire série policière policière revient sur les écrans pour une toute nouvelle saison – et le tournage a commencé.

Channel 5 et AMC Networks’ Acorn TV ont annoncé aujourd’hui la mise en service de la troisième série du drame policier intime.

Channel 5 et AMC Networks' Acorn TV ont annoncé aujourd'hui que la commande de la troisième série de drames policiers intimes

Sally Lindsay reprendra son rôle de Jean White

Il a maintenant été confirmé que The Madame Blanc Mysteries reviendra avec une troisième série.

La troisième série verra le retour d’une antiquaire renommée et reconnue, Jean White, avec son talent dans le domaine des antiquités.

Elle sera la clé pour résoudre une multitude de meurtres et de mystères contre le pittoresque village français de Sainte Victoire.

Le tournage est déjà en cours, avec le spécial de Noël prévu pour la première en 2023, suivi du reste de la saison en 2024.

Créatrice de la série, Sally Lindsay reprendra son rôle de Jean White et s’associera à Sue Vincent (Mount Pleasant, Shameless), qui revient sous le nom de Gloria Beaushaw, pour co-écrire la série.

Steve Edge (Starlings, Murder They Hope, Maxine) revient en tant que chauffeur de taxi local et acolyte Dom Hayes, et Robin Askwith (Strike, Benidorm).

Sue Holderness (Only Fools and Horses, Still Open All Hours, The Green Green Grass) reprendra également leurs rôles de couple marié excentrique et de propriétaires de manoir Jeremy et Judith Lloyd James.

Enfin, Alex Gaumond (Derry Girls, My Dinner With Hervé, Death In Paradise) revient pour endosser son rôle de chef de police André Caron.

Tony Robinson, qui jouait auparavant le rôle de l’oncle Patrick aux doigts légers de Dom dans le spécial de Noël de la série 2, reviendra également à Sainte Victoire pour la série 3.

Dans les prochains mois, d’autres annonces de casting seront annoncées.

Parlant du retour, Paul Testar, rédacteur en chef de Channel 5 et Paramount +, a déclaré: «Le public a ouvert son cœur au monde de Sainte Victoire dans les séries un et deux avec ses personnages merveilleux et son taux de meurtres incroyablement élevé. J’ai hâte de voir ce que Sally et Sue proposent pour la troisième série.

« Nous sommes ravis que Madame Blanc soit devenue une série de retour aussi appréciée, nous avons une distribution et une équipe fantastiques qui travaillent ensemble pour créer l’enchantement de la Sainte Victoire, et nous sommes impatients d’être de retour pour créer encore plus mystères », a déclaré Mike Benson, directeur général de Clapperboard.

Le tournage est actuellement en cours, avec l’émission spéciale de Noël diffusée sur Acorn TV et Channel 5 en 2023, tandis que le reste de la saison se poursuivra en 2024.

Sally et Sue Vincent uniront à nouveau leurs forces pour co-écrire la série

Le tournage a déjà commencé pour la nouvelle série