L’émission MLS 360 whip-around fera ses débuts gratuitement sur YouTube

Pour la première fois cette année, MLS 360 est disponible gratuitement sur YouTube. Le spectacle fouetté a fait ses débuts avant la saison actuelle de la Major League Soccer. Auparavant uniquement accessible aux abonnés Apple TV + ou sur MLS Season Pass, l’émission devrait être (ainsi que Apple TV) pour le week-end à venir.

De nombreux matchs de haut niveau au programme de la MLS ce week-end

Le programme MLS de samedi regorge d’affrontements de qualité tout au long de la soirée. Les dirigeants de la Conférence de l’Est Cincinnati accueillent Columbus dans un L’enfer existe appareil de derby. La Nouvelle-Angleterre, deuxième, devrait se rendre à Philadelphie alors que les deux clubs cherchent à améliorer leur position en séries éliminatoires.

À l’ouest, les champions en titre LAFC accueillent San Jose, cinquième, lors de la dernière ronde de matchs. Seattle, les leaders actuels de la Conférence Ouest, affronte également Vancouver dans le même créneau horaire.

MLS 360 offre aux fans une expérience de visionnage unique pendant que plusieurs matchs se déroulent en même temps. L’émission fournit des regards en direct de chaque match et présente régulièrement chaque but, penalty et grand moment des matchs. Cela permet aux téléspectateurs de capter essentiellement toutes les actions importantes de la MLS sans avoir à changer de chaîne pour suivre chaque match.

MLS 360 également disponible gratuitement sur Apple TV

En plus de la mise à disposition de MLS 360 sur YouTube avant les rencontres de samedi, l’émission est également accessible gratuitement via Apple TV. Apple TV est simplement l’application Apple TV, tandis qu’Apple TV+ est leur service de streaming officiel. Les abonnés payants pourront toujours regarder MLS 360 sur Apple TV + et MLS Season Pass.

MLS et Apple ont également lancé une nouvelle campagne publicitaire cette semaine. Intitulée «Every Screen», la publicité célèbre essentiellement le Season Pass MLS. Le service par abonnement diffuse tous les matchs de la MLS tout au long de la campagne, y compris les séries éliminatoires. MLS Season Pass a été lancé avant la saison 2023 dans le cadre du partenariat de 10 ans d’Apple avec la ligue. Il n’y a pas de restrictions d’interdiction avec le service.

Il n’y a eu aucune annonce officielle de MLS ou Apple si MLS 360 sera disponible sur YouTube au-delà de ce week-end. Mais on croise les doigts.