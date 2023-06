L’émission légendaire pour enfants revient à la télévision après des décennies hors écran – mais avec un énorme changement

LA BBC a commencé à travailler sur un redémarrage réveillé de l’émission pour enfants bien-aimée The Famous Five pour convenir aux «nouveaux publics progressifs».

Inspiré à l’origine par les douces histoires d’audace d’Enid Blyton d’un groupe d’amis, le drame a duré deux séries en 1978 sur ITV.

TVI

The Famous Five a été diffusé à l’origine dans les années 1970[/caption]

Désormais, les patrons de Beeb abandonneront les mots susceptibles d’offenser, notamment « queer », « gay » et même « brown » – même s’ils peuvent avoir été utilisés dans des contextes qui ne font pas référence à la sexualité ou à la race.

Le showrunner Nicolas Winding Refn a déclaré : « Toute ma vie, je me suis battu vigoureusement pour rester un enfant avec une soif d’aventure.

« En réimaginant The Famous Five, je préserve cette notion en donnant vie à ces histoires emblématiques pour un nouveau public progressiste, en inculquant l’attrait indéfinissable et l’enchantement de l’enfance aux générations actuelles et futures. »

Le producteur Will Gould a ajouté: « Entre les mains de Nicolas et Matthew, ce Famous Five sera une série d’action moderne, opportune et irrévérencieuse avec l’aventure en son cœur. »

Malgré les modifications apportées à l’original pour s’adapter au public de la télévision moderne, la directrice de BBC Children’s and Education, Patricia Hidalgo, a salué l’émission comme une « célébration de l’héritage britannique ».

« Donner vie à ces livres avec une nouvelle réinvention de The Famous Five est un vrai régal pour le public de la BBC et une célébration de l’héritage britannique », a-t-elle déclaré.

« Ces histoires sont appréciées dans le monde entier et rassembler les familles est un élément clé de notre stratégie, nous espérons donc qu’elles feront découvrir à une nouvelle génération de téléspectateurs ces merveilleuses aventures. »

La saga « réinventée » reviendra en trois épisodes de 90 minutes.

La série suit cinq jeunes explorateurs audacieux alors qu’ils rencontrent des aventures pleines d’action.

La BBC a promis aux téléspectateurs « des mystères remarquables et un danger sans précédent » dans la série.

Le casting doit être annoncé.

TVI

The Famous Five sera cette fois diffusé sur la BBC[/caption]