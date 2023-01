L’émission légendaire de Channel 4 a supprimé seulement deux séries après le redémarrage au milieu de la chute des cotes d’écoute

CHANNEL 4 a supprimé l’une de ses émissions légendaires redémarrées après seulement deux séries.

La décision est intervenue après que la série de la BBC, autrefois extrêmement populaire, n’ait pas obtenu les cotes d’écoute que Channel 4 espérait.

Getty

Channel 4 a supprimé une émission légendaire de la BBC qu’elle a redémarrée après 17 ans[/caption]

Des initiés ont révélé en exclusivité à The Sun comment la hache était tombée sur les vestiaires et qu’il ne serait pas de retour cette année pour une troisième série.

La créatrice flamboyante Laurence Llewelyn-Bowen a été informée de la décision avec le reste de l’équipe du spectacle.

Une source à la télé a déclaré: «Changing Rooms a été supprimée par Channel 4 et ne reviendra pas pour une troisième série.

“C’est un coup dur pour tous ceux qui ont travaillé sur le redémarrage. Beaucoup de passion a été consacrée à la réalisation des deux premières séries, mais cela n’a pas été le cas.

en savoir plus sur le canal 4 VÉRITÉS À LA MAISON Escape to the Chateau’s Angel révèle des problèmes avec Channel 4 home CONFIRMÉ A New Life in the Sun revient TRÈS bientôt sur Channel 4 – avec une touche

« Les cotes d’écoute étaient médiocres et même si l’émission était amusante et optimiste, elle ne semblait pas captiver le public comme elle le faisait auparavant.

“Tout le monde sur les vestiaires est vraiment fier de ce qu’il a produit et naturellement, tous les redémarrages ne fonctionneront pas.

“Malheureusement, Laurence et co ne seront pas de retour maintenant et il se prépare à déménager dans de nouveaux pâturages.”

Un porte-parole de Channel 4 a confirmé que les vestiaires n’obtiendraient pas de troisième série.

Ils ont déclaré dans un communiqué: “Laurence sera de retour plus tard cette année dans Outrageous Homes avec Laurence Llewelyn-Bowen, il ne restera donc pas longtemps sur nos écrans.

“Nous sommes extrêmement fiers de notre redémarrage des vestiaires et tenons à remercier toutes les personnes impliquées dans la série.”

Le soleil a révélé en exclusivité en 2020 que Channel 4 ramenait l’émission de la BBC autrefois extrêmement populaire après 17 ans.

Il n’a pas été facile de reprendre les ondes, la pandémie retardant le tournage et Davina McCall étant forcée de se retirer en tant qu’animatrice en raison de l’horaire en constante évolution.

Laurence a poursuivi en admettant qu’il était ravi que la série ait un nouveau visage – Anna Richardson animant la première série.

Elle est partie plus tard et il a présenté seul la deuxième et dernière série.

Laurence a déclaré l’année dernière : “Je ne suis pas vraiment en contact avec les gens de la série originale.

“Carole [Smillie] et Linda [Barker] a quitté la série originale, il y avait donc des moments où je le faisais plus ou moins par moi-même de toute façon.

“L’idée qu’ils reviennent pour le redémarrage… vous allez avoir tout le monde à la fin de la cinquantaine.”

Laurence a également plaisanté sur le fait que l’émission avait besoin de “nouvelles personnes” et a déclaré qu’elles ne voulaient pas qu’elle devienne “les Golden Girls de MDF”.

La populaire émission de rénovation domiciliaire, qui était auparavant diffusée de 1996 à 2004 sur la BBC, suivait un format de confiance dans lequel deux personnes échangeaient les clés de leur maison pour créer la «chambre de rêve» de l’autre en seulement deux jours.

Briller

Briller