L’émission Kapil Sharma : Voici quand Kapil Sharma, Krushna Abhishek et leur gang reviennent à la télévision ! | Nouvelles télévisées

New Delhi : Les fans du Kapil Sharma Show attendent avec impatience le retour des créateurs en grand ! Le comédien Kapil Sharma et sa bande d’amis, dont Krushna Abhishek, Sumona Chakravarti, Kiku Sharda, Bharti Singh et Chandan Prabhakar, entre autres, sont tous prêts à être de retour avec une nouvelle saison.

Selon un rapport publié dans Tellychakkar.com, le Kapil Sharma Show sera de retour à partir du 21 juillet, mettant fin à sa brève interruption.

Le spectacle Kapil Sharma est sorti de l’antenne quelque temps après que l’hôte a accueilli son deuxième enfant – le petit garçon Trishaan plus tôt en février de cette année.

Cependant, aucun mot officiel n’a été fait par les créateurs ou l’hôte de la nouvelle saison de « The Kapil Sharma Show », mais les rumeurs sont fortes selon lesquelles elle commencera à être diffusée à partir de juillet.

Pendant ce temps, Krushna Abhishek manque également le spectacle et a récemment partagé une coupure vidéo sur son compte Instagram.

Kapil Sharma a pris un congé de paternité après avoir eu un deuxième enfant le 1er février 2021. Kapil et sa femme Ginni Chatrath ont accueilli un petit garçon et ont partagé la bonne nouvelle avec les fans sur les réseaux sociaux.

Kapil et Ginni se sont mariés le 12 décembre 2018. Le duo a une fille nommée Anayra et un petit garçon ensemble.