Jour 5, quatrième manche, Gabba Test. L’Inde et l’Australie tentent de remporter le trophée Border-Gavaskar. Draw a pris une banquette arrière. L’Inde a besoin de moins de 150 courses pour remporter le match et décrocher la série historique sans Virat Kohli, Ravindra Jadeja, Ashwin ou Jasprit Bumrah. L’Australie, en revanche, a besoin de 7 guichets supplémentaires pour conclure les débats.

Ensuite, il y a Cheteshwar Pujara. Braver un coup après l’autre. Les quicks australiens ne montrent aucune pitié. Pujara est suspendu là-dedans, solide comme un roc, volant les frontières à chaque occasion qui se présente à lui. Il est battu et meurtri, mais il a battu plus de 25 overs et semble déterminé à ramener l’Inde à la maison.

Pujara a frustré l’attaque du bowling – un spectacle à chérir pour les fans de cricket indiens. Les manches courageuses de Pujara sont louées sur les réseaux sociaux, ses coups de corps (réguliers) ont inspiré des mèmes qui ne font que complimenter le batteur de Test qu’il est.

Pujara a frappé le corps, les doigts, le casque le jour 5, la plupart d’entre eux sont méchants – il bat toujours et se bat dur pour l’Inde. – Johns. (@CricCrazyJohns) 19 janvier 2021

Tout l’équipement de cricket de Cheteshwar Pujara devrait être parrainé par Ambuja Cement. – Gabbbar (@GabbbarSingh) 19 janvier 2021

Commentaire Facebook sur Pujara Batting « Vous cherchez la victoire parce que l’Inde n’a perdu qu’un seul guichet et l’Inde n’a perdu qu’un seul guichet parce que Pujara bat la batte » – CricBeat (@Cric_beat) 19 janvier 2021

Plus tôt dans la journée, Nathan Lyon, aux quilles de sa première manche en Inde, avait (presque) le guichet prisé de Pujara; c’était, selon le DRS et le troisième arbitre. Lyon en a lancé un à l’extérieur et Pujara – en train de descendre la piste à la recherche d’une défense avant – en a obtenu un sur ses coussinets avec l’Australien faisant appel pour un LBW.

L’arbitre sur le terrain est resté impassible et l’examen a été effectué et bien que finalement, l’Australie ait été déçue car le traqueur de balle a montré qu’une partie considérable du ballon a frappé les guichets et Pujara a été sauvé grâce à l’appel de l’arbitre.

