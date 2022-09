L’émission gagnante du match de Rohit Sharma célébrée avec des mèmes

L’Inde a scellé sa victoire sur l’Australie dans le deuxième T20I vendredi, avec un coup gagnant du capitaine Rohit Sharma. Après le match, Rohit a admis qu’il s’était surpris, disant qu’il ne s’attendait pas à le frapper comme ça. “J’ai été assez surpris aussi en fait. Je ne m’attendais pas à le frapper comme ça, content que ça soit sorti. Depuis 8-9 mois, je joue comme ça. Vous ne pouvez pas vraiment trop planifier dans un match aussi court », a déclaré Rohit lors de la présentation d’après-match.

Twitter indien célèbre la victoire avec des mèmes.

rohit avec 46(20). rôle de capitainerie.

tout le monde échoue, le capitaine décide de se battre. dinesh Karthik termine bien.

rohit a raté un demi-siècle bien mérité.#INDvsAUST20I #IndVsAus #RohitSharma #DineshKarthik pic.twitter.com/pYUactGfCx — Aditya (@pradeep_3576) 23 septembre 2022

Les fans du stade qui avaient payé pour un match de 20 overs #INDvsAUST20I pic.twitter.com/74aCoxXEyR – J (@jaynildave) 23 septembre 2022

***

Rohit Sharma est le batteur le plus dangereux de l’histoire du cricket Croyez en Sharma nous gagnons WC22 #INDvsAUST20I #RohitSharma pic.twitter.com/h82o1xFWxW – Ash… Rohitian (@ashrohitian2) 23 septembre 2022

Rohit Sharma a lancé vendredi un 20-ball 46 non sorti et est devenu le premier six frappeurs du cricket T20I lors du deuxième T20I de son équipe tronqué à huit sur un côté en raison d’un champ extérieur humide contre l’Australie au Vidarbha Cricket Association Stadium, ici .

Rohit, le meilleur buteur des T20I, a dépassé le décompte de six de l’ouvreur néo-zélandais Martin Guptill pour se hisser au sommet du tableau des six frappeurs dans les T20I. Le capitaine de l’Inde, qui a brisé deux six dans le premier over de Josh Hazlewood dans une course poursuite de 91 en huit overs, a maintenant 176 six à son nom dans ce format.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici