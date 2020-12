Production sur Le spectacle du matin prend une autre pause en raison de la pandémie en cours.

Des sources disent à E! News exclusivement que la série Apple TV + qui met en vedette Jennifer Aniston et Reese Witherspoon a annulé un tournage nocturne prévu pour le jeudi 17 décembre à Culver City, en Californie, après qu’un membre d’équipage a été testé positif au COVID-19.

Quiconque était en contact avec l’individu s’auto-isole maintenant, et il y aura une deuxième série de tests vendredi pour exclure la possibilité d’un faux positif.

La série primée aux Emmy avait commencé le tournage de sa deuxième saison en mars, mais a été contrainte de faire une pause au milieu des restrictions entourant les tournages à Hollywood. La production de l’émission avait repris en octobre.

Un certain nombre de projets ont dû arrêter la production récemment en raison de tests positifs, y compris des films tels que Le Batman et Ne t’inquiète pas chérie, et séries télévisées comprenant Le spectacle Ellen DeGeneres et Bravo’s Karma familial.